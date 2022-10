Billie Eilish soll wieder vergeben sein. Fotos und Videos zeigen die Sängerin vertraut mit dem Frontmann der Band The Neighbourhood.

Ist Billie Eilish (20) wieder vergeben? Wie Insider dem Klatschportal "TMZ" mitteilten, soll die Sängerin den Frontmann der Band The Neighbourhood, Jesse Rutherford (31), treffen. Exklusive Fotos zeigen die beiden Musiker bei einem Date in einem veganen Restaurant in Los Angeles. Augenzeugen beteuerten, dass die beiden sehr vertraut miteinander wirkten. Und das war nicht das einzige gemeinsame Treffen der beiden Musik-Stars. Gemeinsam mit Eilishs Bruder Finneas (25) wurden sie Händchen haltend in den Universal Studios gesichtet.

Twitter-Nutzer kritisieren Jesse Rutherford

Weder Eilish noch Rutherford bestätigten bislang die vermeintliche Beziehung. Auf Twitter gaben jedoch bereits einige User ihre Meinung zu dem möglichen Pärchen ab. Vor allem der Altersunterschied von elf Jahren fällt vielen dabei negativ auf. "Jesse Rutherford kennt Billie seit sie 15 war und er 26. Seit sie ein Kind war und jetzt datet er sie? Das kann einfach nicht gut sein", so die Meinung einer Nutzerin.

Zuvor wurde der "Happier Than Ever"-Interpretin eine Beziehung mit Schauspieler Matthew Tyler Vorce (31) nachgesagt. Die beiden wurden immer wieder bei Kaffee-Dates abgelichtet, hielten ihre Liebe aber sonst privat. Im Juni 2022 soll Vorce das Liebes-Aus in seiner Instagram-Story bestätigt haben, wie zu dem Zeitpunkt einige US-Medien berichteten.

SpotOnNews