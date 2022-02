US-Präsident Joe Biden nahm Billie Eilishs Konzert in Washington zum Anlass, sie und ihre Familie ins Weiße Haus einzuladen.

Billie Eilish (20) hat eine besondere Einladung erhalten: Zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell (24) und ihren Eltern durfte die Sängerin am Mittwoch (9. Februar) US-Präsident Joe Biden (79) im Weißen Haus in Washington, D.C. besuchen. Biden und seine Familie sollen große Fans von Eilishs Musik sein. Ein Bild von dem Treffen postete das Staatsoberhaupt via Instagram und schrieb:

"Als ich hörte, dass meine Freunde Billie Eilish und Finneas für eine Show in die Stadt kommen, wusste ich, dass ich sie ins Weiße Haus einladen muss. Schön, euch und eure Familie zu sehen - und ich bin froh, dass ihr Commander kennenlernen durftet." Commander ist ein Schäferhund-Welpe, der kurz vor Weihnachten ins Weiße Haus einziehen durfte.

Eine erfolgreiche Woche für Billie Eilish

Eilish ist gerade auf ihrer "Happier Than Ever"-Tour. Dafür war sie an besagtem Tag in der US-Hauptstadt und konnte sich vor ihrem Konzert mit dem amerikanischen Präsidenten treffen. Die Sängerin und ihr Bruder sind erst vor wenigen Tagen für den Oscar in der Kategorie bester Originalsong nominiert worden. "No Time to Die" ist das Titellied von Daniel Craigs (53) letztem Bond-Film "Keine Zeit zu sterben".