US-Star Billie Eilish ist während des Corona-Lockdowns kreativ geblieben: In einem Interview verriet sie, dass ein Album auf dem Weg sei.

US-Sängerin Billie Eilish (19, "Therefore I Am") hat bereits ein neues Album aufgenommen. Das verriet sie überraschend in der "The Late Show". Es sei ein Lockdown-Album und das Ergebnis der ersten echten Tour-Pause seit ihrem Karrierestart im Jahr 2016. "Ich glaube nicht, dass ich das gleiche Album gemacht hätte, oder überhaupt ein Album, wenn es Covid nicht geben würde", so Eilish.

Es gehe darin zwar nicht explizit um die Krankheit, so die Musikerin weiter, aber die Pandemie habe Dinge in ihrem Leben einfach verändert. Deswegen müsse sie dem Coronavirus für diese Sache sogar dankbar sein: "Das war es dann aber auch schon." Weitere Details über ihr neues Werk gab Eilish noch nicht bekannt. Nur so viel: "Es gibt ein paar Momente auf dem Album, in denen ich ein paar Tricks auspacke." Es gehe dabei nur darum, dass sie selbst glaube, dass es auch gut klinge.