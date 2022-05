Billie Eilish wird am 1. Juni im Rahmen eines intimen Konzerts auftreten - und alle Fans können per kostenlosem Livestream dabei sein.

2019 hat Billie Eilish (20) beim Glastonbury Festival für einen ganz besonderen Moment auf der Bühne gesorgt. In einer kleinen Ansprache bat sie die aufgeregte, kreischende, filmende Fan-Meute darum, sie möge bitte nicht vergessen, den Moment vollkommen auszukosten. "Wisst ihr, was ich meine?", so Eilish, auf der Bühne sitzend. "Seid hier, weil das der einzige Moment ist, den wir jetzt im Moment haben und es ist so: Wir werden nie wieder genau hier sein, in dieser Sekunde, an diesem Tag, in diesem Alter, niemals wieder."

Wenn sie damals gewusst hätte, wie Recht sie gerade im Hinblick auf die nächsten zwei Pandemie-Jahre damit haben würde! So lange mussten nicht nur Musikfans, sondern auch die Künstlerin selbst warten, bis sie ihre bereits für 2020 angesetzte Welttournee endlich starten konnte. Für drei Termine macht das Ausnahmetalent nun am 19., 21. und 30. Juni in Deutschland halt - und dank der Telekom auch noch außerplanmäßig für einen ganz besonderen Abend.

Special Akustik-Show vor nur 2.000 Menschen

Noch vor dem ersten Deutschlandkonzert der "Happier Than Ever"-Tour gibt die preisgekrönte Künstlerin mit ihrem Bruder und Produzenten Finneas (24) am 1. Juni 2022 im Telekom Forum in Bonn ihr erstes Konzert in Deutschland seit der kleinen Pandemie-Ewigkeit. Dieses Konzert wird nicht nur zeitlich etwas Besonderes: Während Billie bei ihren Shows in Arenen sonst vor weit über zehntausend Fans spielt, sind es hier höchstens 2.000. Diesen Gegebenheiten passt sich auch die Musik an: Eilish und Finneas werden laut Ankündigung eine spezielle Akustik-Show spielen.

Tickets für das intime Konzert gab es nicht zu kaufen, sondern nur für Kunden der Telekom und einige Gewinner. Die gute Nachricht: Das Konzert wird am 1. Juni ab 20 Uhr kostenlos auch für diejenigen ohne Eintrittskarte bei MagentaMusik und auf dem Sender #dabeiTV bei MagentaTV live übertragen. Und auch wer am 1. Juni partout nicht kann, wird versorgt: Der Auftritt wird danach für sechs Monate bei MagentaTV und MagentaMusik verfügbar sein.

"Etwas ganz Besonderes für mich"

Eilish tourt seit Anfang Februar und bis Ende September durch die Stadien und Arenen der Welt. Im Gepäck hat die junge Sängerin ihre beiden Alben "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" und "Happier Than Ever". Und im Allerwertesten nach zwei Jahren Bühnen-Abstinenz jede Menge Hummeln. "Auf der Bühne zu stehen, ist etwas ganz Besonderes für mich. Nach so langer Zeit wieder mit meinen Fans in Europa in Kontakt zu kommen, ist einfach großartig", wird Eilish in einer Pressemitteilung zitiert. "Mir liegt die Beziehung zu meinen Fans sehr am Herzen. Ich denke an die persönlichen Momente, die ich mit ihnen erlebe, wenn ich mit ihnen rede, sie sehen und umarmen kann und ihnen nahe bin. Das ist etwas, was mir sehr viel bedeutet", erklärt sie auch im Electronic Beats Podcast.

Und mit Sicherheit wird dieses außergewöhnliche Konzert sowohl für die Künstlerin als auch die Fans etwas ganz Besonderes. Billie Eilish ist eines "der größten Talente unserer Generation", unterstreicht auch Telekom-Markenchef Ulrich Klenke, der mit dem Abend junge Menschen dazu inspirieren möchte, "einen friedlichen und optimistischen Blick in die Zukunft zu werfen". Und natürlich: im Moment zu leben.

SpotOnNews