Billie Eilish schafft Fakten: Ihre im Frühjahr verschobenen Konzerte werden nicht mehr nachgeholt. Die Fans bekommen ihr Geld zurück.

Jetzt ist es fix: Billie Eilish (18, "Bad Guy") wird ihre ausgefallenen Konzerte der "Where do we go? World Tour" vorerst nicht nachholen. Neun Monate nach der Absage aufgrund der Corona-Pandemie kündigte sie nun eine Erstattung der Kaufpreise für die Fans an. Auf Twitter schrieb die Sängerin: "Wir haben alle möglichen Szenarien durchgespielt, aber nichts ist möglich." Es sei nun für die Fans das Beste, wenn sie so schnell wie möglich ihr Geld wieder in den Händen hielten.

"Ich liebe euch so sehr", schrieb Eilish zum Abschluss, "bleibt sicher, trinkt viel Wasser, tragt eine Maske." Im März verschob Eilish ihre laufende Tour aufgrund der ersten Corona-Welle. Eigentlich war geplant, die Konzerte zeitnah nachzuholen. Zuletzt gab die Künstlerin in einem Interview bekannt, derzeit gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O'Connell (23) an neuer Musik zu arbeiten. Erst vor wenigen Wochen kam ihre neue Single "Therefore I Am" auf den Markt.