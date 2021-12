Vor fünf Jahren starb "Star Wars"-Ikone Carrie Fisher. Ihre Tochter Billie Lourd erinnert sich an sie und teilt eine süße Erinnerung.

Die Schauspielerin Billie Lourd (29, "American Horror Story") hat ihre verstorbene Mutter Carrie Fisher (1956-2016) auf Instagram gewürdigt. Es ist bereits der fünfte Todestag der Schauspielerin, die die "Prinzessin Leia" in den "Star Wars"-Filmen spielte.

Ihre Tochter widmete ihr nun zu ihrem Todestag einen ganz besonderen Post. Lourd teilte ein Bild, auf dem sie als Kind, ihre auf die Kamera zeigende Mutter und ein Koala zu sehen sind. Das Bild veröffentlichte sie schon am 26. Dezember, einen Tag früher, doch erklärte sogleich ihren Hintergedanken: Es sei "Down Under" in Australien einen Tag später. Außerdem schreibt sie: "Die Leute fragen mich immer, in welcher Trauerphase ich mich befinde. Und meine Antwort ist nie einfach. Ich befinde mich in jedem Moment des Tages in einer anderen Phase der Trauer." Zudem sende sie ihre Liebe jedem da draußen, der sie brauche.

2016 starb Carrie Fisher

Carrie Fisher starb am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren nach einem Herzinfarkt. Vor ihrem Tod gab Fisher - zusammen mit Mark Hamill (70) und Harrison Ford (79) - noch ihr "Star Wars"-Comeback. Die drei Schauspieler waren in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (2015) erneut in ihren Kultrollen zu sehen. Fisher erschien 2017 auch als Leia in "Star Wars: Die letzten Jedi" und durch Archivmaterial 2019 in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers".

Fishers Mutter und Lourds Großmutter Debbie Reynolds (1932-2016) starb am Tag darauf an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Verluste machen der Schauspielerin immer noch zu schaffen. "Es war brutal. Es war wirklich, wirklich brutal und ich zögere und stottere immer noch, weil es wirklich hart ist für mich", erzählte die 29-Jährige kürzlich in einer Episode des "New Day"-Podcasts.