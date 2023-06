Seit 2014 tritt Billy Joel monatlich im Madison Square Garden in New York auf. Im kommenden Jahr wird er dort seine letzte Show spielen.

Billy Joel (74) kündigt nach zehn Jahren das Ende seiner Show im New Yorker Madison Square Garden Residency an. Er wird dort im Juli 2024 zum letzten Mal auftreten.

Nach 150 Ausgaben ist Schluss

"Es fällt schwer zu enden", sagte er laut des "People"-Magazins bei einer Pressekonferenz in New York am 1. Juni. "Ich möchte mich bei unserem Publikum bedanken, dass es so lange zu unseren Shows gekommen ist. Ich möchte mich einfach bei allen bedanken für die wunderbare Sache, die hier passiert ist." Auf der Instagram-Seite des "Uptown Girl"-Sängers heißt es, dass seine Show nach "zehn außergewöhnlichen Jahren" mit der 150. Ausgabe im Juli 2024 ende. " "Ich bin ein bisschen verblüfft, dass es so lange gedauert hat", sagte Billy Joel, der in der Zeit mehr als sechs Millionen Tickets verkaufen konnte.

Erstmals trat er 1978 im Madison Square Garden auf

1978 trat der gebürtiger New Yorker erstmals im Madison Square Garden auf. Das sei der Höhepunkt seiner Karriere gewesen. "Jeder auf der Welt weiß, wenn du The Garden spielst, ist es nicht nur New York." 2014 begannen dann seine monatlichen Auftritte. Joel ist der einzige Musik-Künstler mit einer sogenannten Residenz in der berühmten Veranstaltungshalle. "Ich hätte nie gedacht, dass hier jemand eine Residenz haben könnte. Es war einfach eine verrückte, aufregende Nacht nach der anderen. Für mich, meine Band, ist The Garden mehr als nur unser Büro." Es sei ein Zuhause. "Wenn man Billy Joels Haus googelt, zeigen sie den Madison Square Garden, was irgendwie cool ist."

Apropos Haus: Der sechsfache Grammy-Sieger will sein Anwesen auf Long Island verkaufen. Er werde dem Big Apple aber treu bleiben. "Ich verbringe einfach ein bisschen mehr Zeit in Florida, wie es alte jüdische Jungs aus New York City tun", scherzte er bei der Pressekonferenz. Bevor er dafür Zeit hat, steht der Piano-Man ab Oktober noch für seine letzten Auftritte im Madison Square Garden auf der Bühne.