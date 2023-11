Der Black Friday 2023 steht vor der Tür und euch erwarten zahlreiche Deals und Rabatt-Aktionen. Wir haben alle Infos und Tipps für euch.

Wie jedes Jahr findet der Black Friday am vierten Freitag im November statt. Dieses Mal fällt das Shopping-Event auf den 24. November 2023. Doch bereits in den Tagen zuvor – der Black Week – locken zahlreiche Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. mit ersten Angeboten. Es lohnt sich also, schon vorab nach Deals Ausschau zu halten. Am 27. November endet das Shopping-Event mit dem Cyber Monday.

Black Friday 2023: Tipps für das Shopping-Event

Am Black Friday bieten zahlreiche Shops und Händler ihre Waren zu stark reduzierten Preisen an. Mit unseren Tipps bist du bestens auf das Shopping-Event vorbereitet:

Liste schreiben : Überlege dir bereits vor dem Black Friday, welche Produkte du shoppen möchtest, damit du von der Flut der Angebote nicht überwältigt wirst.

: Überlege dir bereits vor dem Black Friday, welche Produkte du shoppen möchtest, damit du von der Flut der Angebote nicht überwältigt wirst. Preise beobachten : Beobachte bereits im Vorfeld die Preise für die Produkte, um echte Rabatte zu erkennen.

: Beobachte bereits im Vorfeld die Preise für die Produkte, um echte Rabatte zu erkennen. Angebote vergleichen : Vergleiche die Angebote bei unterschiedlichen Shops. Manchmal findet man das Wunschprodukt woanders noch günstiger.

: Vergleiche die Angebote bei unterschiedlichen Shops. Manchmal findet man das Wunschprodukt woanders noch günstiger. Deals-Ticker : Wenn du neben deinen Wunschprodukten auch noch ein paar spontane Schnäppchen ergattern willst, lohnt sich ein Blick auf unseren Deals-Ticker. Dort sammeln wir während der Black Week rund um die Uhr die besten Angebote.

: Wenn du neben deinen Wunschprodukten auch noch ein paar spontane Schnäppchen ergattern willst, lohnt sich ein Blick auf unseren Deals-Ticker. Dort sammeln wir während der Black Week rund um die Uhr die besten Angebote. Nicht verpassen: Das Deals-Event des Jahres solltest du nicht verpassen. Markiere dir den 24. November rot im Kalender und blocke dir an dem Tag am besten etwas Zeit zum Shoppen!

Black Friday: Diese Bestseller werden gerne gekauft

Jamie Oliver Pfanne

Die hochwertigen Bratpfannen von Starkoch Jamie Oliver sind absoluter Bestseller – nicht nur an Black Friday. Sie überzeugen mit Antihaftversiegelung und Temperaturanzeiger und sind für alle Herdarten geeignet.

Affiliate Link Amazon: Tefal Jamie Oliver Pfanne | Antihaftbeschichtet, Backofenofengeeignet, Spülmaschinenfest Jetzt shoppen 58,42 €

Oral-B Zahnbürste

Überzeugt mit visueller Andruckkontrolle und sechs Putzprogrammen: Die elektrische Zahnbürste Genius X von Oral-B wird an Black Friday gerne gekauft und ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch in diesem Jahr wieder unter den Bestsellern.

Affiliate Link Amazon: Oral-B Genius X Elektrische Zahnbürste | 6 Putzmodi für Zahnpflege Jetzt shoppen 87,01 €

Apple AirPods

Auch beliebte Apple-Produkte sind an Black Friday oftmals reduziert, zum Beispiel die Apple AirPods. Die Kopfhörer überzeugen mit gutem Sound und langer Laufzeit.

Affiliate Link Amazon: Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​ Jetzt shoppen 184,89 €

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.