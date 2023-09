Blake Lively erschien in einem tief ausgeschnittenen, enganliegenden und goldenen 1970er-Jahre-Jumpsuit bei der New York Fashion Week.

Schauspielerin Blake Lively (36) ist wieder einmal das Golden Girl der New York Fashion Week. Die vierfache Mutter begeisterte am Montag bei der Michael-Kors-Show in Brooklyn, New York, mit ihrem Retro-Stil.

Im goldenen Retro-Jumpsuit

Sie trug einen Jumpsuit mit Metallic-Pailletten und kombinierte dazu einen dünnen hellbraunen Gürtel. Das von den 1970er-Jahren inspirierte Design zeichnete sich durch bodenlange, ausgestellte Beine und einen tiefen Ausschnitt aus. Trotz der hohen Temperaturen im Big Apple hatte die Kalifornierin einen kamelfarbenen Mantel dabei, den sie sich dann aber über ihren Schoß legte.

Der US-amerikanische Modedesigner Michael Kors (64) sorgte dafür, dass seine Plätze in der ersten Reihe der Frühjahrsschau mit einigen bekannten Gesichtern besetzt waren. Zu Lively gesellten sich unter anderem Tiffany Haddish (43) sowie Halle Berry (57) und ihr Freund Van Hunt (53).

Blake Livley ist seit 2012 mit Ryan Reynolds (46) verheiratet. 2014 kam ihre erste Tochter James zur Welt, 2016 Inez, 2019 folgte Betty und Anfang des Jahres wurde das vierte gemeinsame Kind geboren.