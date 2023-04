Für einige Stars zahlt Elon Musk das blaue Twitter-Häkchen nun selbst. Bei den meisten Stars ist der Haken dagegen weg.

Twitter hat seine kostenlosen blauen Verifizierungshaken entfernt. Zu haben ist dieser nun nur noch gegen einen Aufpreis. Für einige prominente User bezahlt Twitter-Boss Elon Musk (51) den blauen Haken allerdings offenbar selbst. Unter anderem LeBron James (38) und Stephen King (75) sollen von der Vorzugsbehandlung profitieren.

In einem Tweet erklärte Musk zur neuen Häkchen-Strategie, er zahle "persönlich" für ein paar Abonnements. Er reagierte damit offenbar auf einen Bericht von "The Verge", in dem es hieß, dass der NBA-Star LeBron James nicht für "Twitter Blue" bezahle, und ihm ein kostenloses Abonnement von Musk angeboten worden sei. Eine Quelle aus dem Umfeld des Basketballprofis, der das blaue Verifizierungsabzeichen auf seinem Twitter-Konto behalten hat, sagte "The Hollywood Reporter", dass der 38-Jährige nicht auf die E-Mail geantwortet habe, um das neue Abonnement abzuschließen.

Schriftsteller Stephen King, der ebenfalls seinen blauen Haken behielt, hat getwittert, dass er nicht für "Twitter Blue" bezahle. Als Antwort auf diese Nachricht schrieb Elon Musk: "Gern geschehen, namaste".

Diese Promis haben keinen blauen Haken mehr

Andere Promis dagegen haben ihren Verifizierungshaken verloren. Die Accounts von unter anderem Kim Kardashian, Beyoncé, Tom Cruise, Dwayne "The Rock" Johnson, Lady Gaga oder Justin Bieber sind nicht mehr offiziell verifiziert. Laut "Mashable" haben nur etwa 600.000 der angeblich 250 Millionen Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer den neuen Dienst abonniert. Angeblich weniger als fünf Prozent der Konten, die vor dem Update verifiziert waren, haben dem Bericht zufolge, das blaue Häkchen behalten.

Zu den Prominenten, die die 8 US-Dollar (7,30 Euro) für einen blauen Haken ausgeben, gehören beispielsweise Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Hugh Jackman, Britney Spears, Rihanna, Taylor Swift und Miley Cyrus.