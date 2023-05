Das hellblaue Oversize-Hemd ist derzeit das Must-Have schlechthin. Warum? Es punktet mit seinen vielfältigen Styling-Möglichkeiten.

Was das Must-Have in der Übergangszeit zwischen Frühling und Sommer anbelangt, so kann sich Frau auch unter Umständen am Kleiderschrank des Partners bedienen, denn: Übergroße Baumwollhemden in hellblau sind der perfekte Alltagsbegleiter - sowohl an kühleren als auch an sehr heißen Tagen.

Große Styling-Skills sind an dieser Stelle nicht gefragt. Denn das blaue Hemd dient vor allem als dünne Jacke oder Überwurf. Ex-"Bachelor"-Kandidatin und Influencerin Liz Kaeber (30) etwa setzt zu ihrem weißen und trägerlosen Strickkleid mit Cut-outs auf ein großes blaues Hemd mit süßen Volants-Ärmeln.

Geht zum Kleid oder zur Jeans

Auch Model Ann-Kathrin Götze (33) hat zum kurzen Mini-Kleid in Babyblau und mit Volant-Saum ein übergroßes Hemd zum Überziehen gewählt. Die gestreifte Oversize-Bluse sorgt zum verspielten Kleid für einen sportlichen Touch. Dazu trägt Götze eine kleine Henkeltasche und eine Sonnenbrille - der perfekte Sommerlook.

Aber auch zur schlichten Jeans mit weißem T-Shirt macht das blaue Hemd etwas her, genauso wie zur beigen Anzughose mit engem schwarzen Top. Als Schuhe harmonieren dazu Sneaker, aber auch Sandalen oder Loafer.

Der Vorteil: An leicht kühleren Tagen hält uns das Hemd ein wenig warm, an heißen Tagen schützt es vor intensiver Sonne.