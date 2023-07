© Ben Houdijk/Shutterstock.com No use without permission.

Nach 25 gemeinsamen Jahren hat sich Blur-Sänger Damon Albarn von seiner langjährigen Partnerin Suzi Winstanley getrennt.

Nach 25 gemeinsamen Jahren gehen Blur-Frontmann Damon Albarn (55) und die Künstlerin Suzi Winstanley (55) in Zukunft getrennte Wege. Das berichtet der britische "Daily Mirror". Winstanley und Albarn waren seit 1998 ein Paar, schlossen jedoch nie den Bund der Ehe. Tochter Missy Albarn (23), benannt nach Hip-Hop-Star Missy Elliott (52), erblickte im Oktober 1999 das Licht der Welt. Zu den Gründen für die Trennung macht die Zeitung keine Angaben.

Damon Albarns Ex-Partnerin ist "am Boden zerstört"

"Suzis Herz ist gebrochen wegen des Endes der Beziehung", verriet eine namentlich nicht genannte Quelle dem britischen Blatt. Die Ex-Partnerin des Blur-Sängers soll "am Boden zerstört" sein, und Albarn dazu aufgefordert haben, aus dem gemeinsamen Zuhause im Londoner Stadtteil Notting Hill auszuziehen.

Albarn befindet sich gerade mitten in einem Comeback mit seiner ikonischen Gruppe Blur. Nach acht Jahren Band-Pause erschien erst am 21. Juli das neue Album "The Ballad of Darren" - und schaffte es prompt an die Spitzenposition der britischen Charts. Laut "Daily Mirror" soll Albarn auf dem neuen Blur-Album die Trennung von Winstanley verarbeiten. Musik sei für ihn "günstiger als eine Therapie", erklärte er erst in diesem Monat in einem Interview.