Bob Dylan: Er erklimmt erstmals den Chart-Thron auf Platz eins

Bob Dylan kann sich über seine erste Nummer eins in Deutschland freuen

Altmeister Bob Dylan hat mit seinem neuen Album "Rough And Rowdy Ways" erstmals die Pole-Position in den deutschen Charts erklommen.

Erstmals seit acht Jahren hat Altmeister Bob Dylan (78) am 19. Juni mit "Rough And Rowdy Ways" ein Album mit ausnahmslos neuen Liedern vorgelegt. Dieses fulminante Comeback, Dylans nunmehr 39. Studioalbum, beschert ihm direkt etwas, was ihm bislang nicht gelungen war: Er steigt von null direkt auf Platz eins der offiziellen deutschen Albumcharts ein, die von GfK Entertainment ermittelt werden.

Auch die Symphonic Metal Band Beyond The Black feiert eine Premiere: Die Band um Sängerin Jennifer Haben (24) erklimmt mit "Horizons" erstmals in ihrer Karriere auf Platz drei das Siegertreppchen. Der Sampler "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 7" verteidigt Platz zwei. Bei eben diesem VOX-Format hatte Haben im vergangenen Jahr teilgenommen.

Bonez MC führt Single-Charts an

Auch bei den Single-Charts bewegt sich etwas: Bonez MC (34) grüßt mit seiner Single "Big Body Benz" ab heute von der Spitze. Vorwochensieger Ufo361 (32) rutscht mit "Emotions auf Platz zwei ab und neu auf der drei sind Rapper und Pizza-Bäcker Capital Bra (25) gemeinsam mit Bozza und "Ich weiß nicht mal wie sie heißt".