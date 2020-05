Bob Dylan: Erste Platte mit neuen Songs seit acht Jahren

Erstmals seit acht Jahren meldet sich Altmeister Bob Dylan (78) mit einem neuen Album zurück, auf dem auch ausnahmslos neue Lieder zu hören sind. Ab dem 19. Juni wird "Rough And Rowdy Ways" erhältlich sein, eine Single-Auskopplung daraus, "False Prophet", ist an diesem Freitag (8. Mai) erschienen. Der Longplayer, der unter anderem als Doppel-CD in den Handel kommen wird, kann bereits vorbestellt werden.

Sein nunmehr 39. Studioalbum "Rough And Rowdy Ways" wird zehn Lieder enthalten, darunter das 17 Minuten lange "Murder Most Foul" und den Song "I Contain Multitudes", die beide schon als Singles ausgekoppelt wurden. In den vergangenen vier Jahren, also seit er 2016 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, hatte Dylan keine Eigenkompositionen mehr veröffentlicht.