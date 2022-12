Bob McGrath ist tot. Das Gründungsmitglied der US-"Sesamstraße" starb im Alter von 90 Jahren.

Bob McGrath ist mit 90 Jahren gestorben. Der Schauspieler, Musiker und Kinderbuchautor war vor allem für seine Rolle des Musiklehrers Bob Johnson in der US-"Sesamstraße" bekannt. Der Sesame Workshop, die Produktionsfirma der beliebten Kindersendung, gab seinen Tod via Twitter bekannt.

"Sesame Workshop trauert um Bob McGrath, der seit über 50 Jahren ein geliebtes Mitglied der 'Sesamstraßen'-Familie war", heißt es in dem Statement.

Gründungsmitglied der "Sesamstraße"

Bob McGrath war 1969 ein Gründungsmitglied der "Sesamstraße". Er "verkörperte die Melodien" der bahnbrechenden TV-Show "wie kein anderer", heißt es in einem weiteren Tweet. "Seine Auftritte brachten Generationen von Kindern auf der ganzen Welt Freude und Staunen", schreibt der Sesame Workshop.

Der am 13. Juni 1932 im US-Bundesstaat Illinois geborene Bob McGrath sang schon als Kind. Später studierte er Musik. Anfang der 1960er veröffentlichte McGrath in Japan erfolgreich Folk-Songs in japanischer Sprache. 1969 wurde er für die Rolle des Musiklehrers Bob Johnson für die "Sesamstraße" gecastet.

50 Jahre Bob Johnson in der "Sesamstraße"

Fast 50 Jahre war Bob McGrath Teil der erfolgreichen Kindersendung. Im Jahr 2016 musste er im Rahmen einer Neustrukturierung der Show aufhören. Dennoch trat der Schauspieler weiter für Online-Clips der "Sesamstraße" auf. 2019 war er in einem Special zum 50. Jubiläum der "Sesamstraße" dabei.

Nun ist Bob McGrath auf seiner Ranch in New Jersey gestorben. Er sei friedlich und umgeben von seiner Familie aus dem Leben geschieden, teilten seine Angehörige auf Facebook mit.