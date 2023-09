Ein glücklicher US-Fan darf schon bald mit "Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk dinieren. Er versteigert das Treffen für einen guten Zweck.

Zahlreiche Stars zeigten in den vergangenen Wochen bereits auf unterschiedliche Weise Unterstützung für die vom Hollywood-Doppelstreik betroffenen Drehbuchautorinnen und -autoren, Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Crew-Mitglieder. Nun versteigern viele US-Promis über Ebay Filmandenken, Treffen oder auch ungewöhnliche Dienstleistungen. Die Erlöse der Auktionen sollen in einen Fonds für Betroffene fließen. Mit dabei sind große Namen wie Bob Odenkirk (60), Sarah Silverman (52), Tom Waits (73), Mark Ruffalo (55) und Daniel Radcliffe (34).

Ein teures Dinner mit Bob Odenkirk

"Breaking Bad"- und "Better Call Saul"-Star Odenkirk tut sich mit dem Komiker und Schauspieler David Cross (59) zusammen. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Auktion, die noch rund eine Woche läuft, kann sich auf ein persönliches Dinner mit den beiden in Los Angeles oder New York freuen. Aktuell liegt das höchste Gebot, das noch deutlich steigen dürfte, bei 9.300 US-Dollar oder umgerechnet rund 8.700 Euro.

Silverman und Maggie Gyllenhaal (45) haben sich zu 20-minütigen Zoom-Anrufen bereit erklärt, eine Hulk-Figur mit Unterschrift von Ruffallo wird versteigert und der Sänger und Schauspieler Tom Waits bietet einen von ihm getragenen sowie unterschriebenen Filzhut an. Die Duffer-Brüder, die Köpfe hinter dem Netflix-Hit "Stranger Things", haben ein Poster der Serie unterschrieben, "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe und Weird Al Yankovic (63) ein Hawaiihemd.

Es geht aber auch ausgefallener. Die Schauspielerin Natasha Lyonne (44) möchte per Zoom dabei helfen, das Kreuzworträtsel der "New York Times" zu lösen. John Lithgow (77) malt nach Vorlage von Fotos ein Hunde-Aquarell und Adam Scott (50) geht mit einem Vierbeiner eine Stunde lang in Los Angeles Gassi. Lena Dunham (37) investiert derweil bis zu fünf Stunden in ein Wandbild im Zuhause eines Fans und Busy Philipps (44) besucht mit dem Gewinner oder der Gewinnerin eine Töpferkurs.