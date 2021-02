Es ist nie zu spät, etwas Neues anzufangen: Bonnie Tyler hat während des Lockdowns das Schwimmen gelernt, wie sie im Interview erzählt.

Mit 69 Jahren ist noch lange nicht Schluss: Bonnie Tyler ("Total Eclipse Of The Heart") steht seit über 50 Jahren auf der Bühne und hat über 100 Millionen Platten verkauft. Dass noch jede Menge Energie in ihr steckt, hat sie auch im Corona-Lockdown bewiesen: "Ich habe im Alter von 69 Jahren endlich Schwimmen gelernt", erzählt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Also kann ich wirklich sagen: Es ist nie zu spät etwas zu lernen." In der Corona-Zeit genieße die Sängerin es außerdem, "kochen zu müssen".

Die britische Sängerin verbringt die Zeit seit dem ersten Lockdown gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Sullivan (71) in Portugal. "Wir hatten das große Glück, dass Robert und ich kurz vor dem Lockdown Flüge gebucht hatten, um eine Woche Urlaub in unserem schönen Haus in der Algarve in Portugal zu verbringen. Das war am 12. März 2020 und seitdem sind wir hier", sagt Bonnie Tyler. Ihre Familie in Großbritannien vermisse sie zwar "so sehr". "Aber Tatsache ist, selbst wenn ich zu Hause in Wales wäre, dürfte ich sie sowieso nicht sehen. Aber wir telefonieren immer miteinander und Gott sei Dank sind alle in Sicherheit und gesund", erzählt die 69-Jährige.

Bonnie Tyler hat noch "viele Tourneen geplant"

Die Musik helfe ihr in schwierigen Zeiten wie diesen: "Wir machen jeden Morgen das Radio an. Musik ist mein Leben", sagt Tyler. Das Leben von Musikern und Bühnencrews sei durch die Corona-Pandemie besonders erschwert. "Längerfristig werden die Dinge aber wieder so werden, wie sie waren", gibt die Sängerin einen Ausblick. "Aber wahrscheinlich nicht vor 2022." Tyler vermisse ihr Publikum, ihre Band und ihre Crew. "Es wird so emotional sein, wenn wir endlich wieder gemeinsam auftreten können."

Vor weiteren Bühnenauftritten veröffentlicht Bonnie Tyler aber erst einmal neue Musik: Mit ihrem Album "The Best Is Yet To Come", das am 26. Februar erscheint, möchte sie an ihre größten 80er-Jahre-Hits wie "Total Eclipse Of The Heart" und "Holding Out For A Hero" anknüpfen. Auf dem neuen Longplayer habe Bonnie Tyler "dieses fantastische zeitlose Rockgefühl eingefangen, das ich liebe".

Woher die Sängerin auch mit 69 Jahren noch ihre große Energie nimmt? "Ich bin aufgeregt und voller Energie, wenn ich Musik höre und bekomme Gänsehaut, wenn ich bestimmte Songs höre, die speziell für mich geschrieben wurden. Ich kann es immer kaum erwarten, sie aufzunehmen und ihnen meinen Stempel aufzudrücken." Auch auf der Bühne will sie ihre Energie wieder voll ausleben: "Ich habe viele Tourneen geplant, also müssen die neuen Songs von 'The Best Is Yet To Come' geprobt werden, damit wir wieder die Bühne rocken können! Ich kann es kaum erwarten!"