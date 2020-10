Boris Becker hat von seinem bislang letzten Aufeinandertreffen mit Steffi Graf berichtet. Das fand hinter einem Baum statt.

Im Rahmen der Veranstaltung "Anhalt Sport trifft Legenden" in Sachsen-Anhalt hat der ehemalige Tennis-Star Boris Becker (52, "Das Leben ist kein Spiel") rund 250 Gästen einige unterhaltsame Anekdoten aus seinem Leben und der langen Karriere verraten. Etwa, wie skurril sein bislang letztes Aufeinandertreffen mit Steffi Graf (51) verlaufen ist, mit der er vor vielen Jahren gemeinsame Tennis-Geschichte schrieb.

Die letzte Unterhaltung mit Graf "war am Rande der Australian Open in Melbourne", so Becker laut "Bild". "Sie hatte sich hinter einem Baum versteckt, um nicht erkannt zu werden. Doch ich sprach sie an. Sie hat mich gebeten 'Sag's keinem, dass ich da bin.'" Auch über den ärgsten Kontrahenten in seiner erfolgreichen Karriere sprach Becker bei der Veranstaltung und zeigte sich dabei selbstkritisch: "Der größte Gegner war immer der Mann im Spiegel morgens."