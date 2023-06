Er strahlt mit Freundin und Ex-Frau in die Kamera

Boris Becker Er strahlt mit Freundin und Ex-Frau in die Kamera

Boris Becker hat einen besonderen Schnappschuss gepostet. Darauf posiert er fröhlich mit seiner Freundin und seiner Ex-Frau.

Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker (56) zeigt sein Patchwork-Glück: Auf einem Instagram-Schnappschuss lächelt er neben Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (33), seiner Ex-Frau Barbara Becker (56) und Sohn Elias (23) in die Kamera.

Familienauszeit in Mailand

Bei Instagram postete er ein Foto mit seiner aktuellen Partnerin und seiner Ex-Frau. "Was für ein schöner Tag in Mailand", schrieb er dazu.

Sein jüngster Sohn mit Barbara Becker, Elias, komplettiert die Runde. Die vier sitzen gut gelaunt an einem Tisch und strahlen in die Kamera. Boris Becker fügte noch betende Hände und ein rotes Herz hinzu und versah den Post mit dem Hashtag "lafamiglia" (zu deutsch: die Familie). Offensichtlich ist er dankbar darüber, dass seine Großfamilie das Patchwork-Leben inzwischen so gut meistert.

Seine Kinder sind seine größten Erfolge

Becker hat vier Kinder von drei Frauen. Mit Lilian de Carvalho Monteiro bekam er bislang noch keinen Nachwuchs. Nach seiner Haftstrafe wegen Insolvenzbetrug hatte Becker mehrfach betont, wie wichtig ihm seine Familie ist. Zum Vatertag postete er: "Meine größten Erfolge bis jetzt: Danke Noah, Elias, Anna und Amadeus, dass ihr mich Tag für Tag zu einem stolzen Vater macht! Außerdem verspüre ich tiefe Dankbarkeit gegenüber Barbara, Angela und Sharlely dafür, mir die größten Geschenke meines Lebens gemacht zu haben."

Von 1993 bis 2011 war der Tennisstar mit Barbara Becker verheiratet. Die beiden haben neben Elias noch Sohn Noah (29). Die Ehe zerbrach nach Beckers Affäre mit Angela Ermakova (geb. 1968), die Tochter Anna Ermakova (23) hervorbrachte. Sharlely Kerssenberg (46), genannt Lilly, heiratete er im Juni 2009 in St. Moritz. Der gemeinsame Sohn Amadeus (13) kam im Februar 2010 zur Welt. Im Mai 2018 verkündete das Paar die Trennung. Zwei Jahre später wurde Boris Becker dann erstmals mit Lilian de Carvalho Monteiro gesehen.

SpotOnNews