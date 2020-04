Boris Becker: RTL plant TV-Spielfilm über seine Karriere

Man mag von Boris Becker (52) halten, was man will, doch seine sportlichen Errungenschaften sind nicht von der Hand zu weisen. Das scheint auch RTL so zu sehen. Und so gab der Sender am Montag bekannt, dass die Geschichte des einstigen Weltklassesportlers ein weiteres Mal verfilmt werden soll, dieses Mal als Spielfilm. Die Schauspieler Samuel Finzi (54, "Allmen"), Anna Schudt (46, "Gespensterreise") und Hans-Jochen Wagner (51, "Lore") seien bereits für die Produktion mit dem Arbeitstitel "Der Spieler" gecastet worden.

Zum Sport-Märchen gehören auch Niederlagen

Laut Sender fokussiert sich der Streifen auf die Sportgeschichte der Tennislegende. "Vor 35 Jahren schrieb Boris Becker mit seinem Sieg im Grand-Slam-Turnier Wimbledon ein sportliches Märchen", so die Angaben. Becker wurde 1985 mit seinen damals 17 Jahren zum jüngsten Wimbledon-Sieger der Geschichte - und ist es bis heute. Insgesamt dreimal holte er sich den Sieg bei dem prestigeträchtigen Tennisturnier in London, Großbritannien.

"Der RTL-Film 'Der Spieler' beginnt bei den Anfängen von Beckers außergewöhnlicher Karriere bis zum Triumph in Wimbledon: Höhenflüge, bittere Niederlagen und tiefe Zweifel." Die neue TV-Produktion soll zudem "die Kompromisslosigkeit des Profisports" aufzeigen und Einblicke geben, "in die Psyche und das Leben eines Sportlers, der schon in jungen Jahren zum Tennis-Idol aufstieg". Das Datum der Ausstrahlung ist noch nicht bekannt.