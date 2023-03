Die Boris-Becker-Doku "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" startet im April auf Apple TV+.

Der Streamingdienst Apple TV+ hat das Startdatum der Becker-Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" bekannt gegeben.

Fans von Tennis-Legende Boris Becker (55) warten gespannt auf "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker". Die zweiteilige Dokumentarserie über Karriere und Privatleben Beckers feierte ihre Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale. Jetzt hat der Streamingdienst Apple TV+ auch das Startdatum der Becker-Doku enthüllt: Am Freitag, dem 7. April, erscheint "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" weltweit auf Apple TV+.

Darum geht es in "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Die Dokumentarserie beleuchtet einerseits die erfolgreiche Karriere von Becker, der mit nur 17 Jahren in Wimbledon gewann und sich 49 Titel erspielt hat, darunter sechs Grand Slams und eine olympische Goldmedaille. Daneben geht es auch um Beckers "manchmal turbulentes Privatleben", wie es in der Pressemitteilung von Apple TV+ heißt.

Exklusiver Zugang zu Boris Becker

Regisseur und Oscarpreisträger Alex Gibney (69) hatte mehr als drei Jahre lang besonderen Zugang zu Becker, der ihm mehrere persönliche Interviews gegeben hat, darunter auch ein Gespräch in der Woche seiner Verurteilung. Darüber hinaus zeigt die Doku Interviews mit engen Familienangehörigen und Tennisstars wie John McEnroe (64), Björn Borg (66), Novak Djokovic (35), Mats Wilander (58) und Michael Stich (54).