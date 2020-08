Brad Pitt: Er wurde angeblich mit diesem deutschen Model gesichtet

Nach seiner Trennung von Angelina Jolie wurden Brad Pitt immer wieder Liebesgeschichten angedichtet. Jetzt gibt es ein neues Gerücht.

Die Gerüchteküche brodelt: Hollywood-Star Brad Pitt (56, "Once Upon A Time In... Hollywood") ist in Frankreich mit einer Frau an seiner Seite gesichtet worden. Und obwohl die beiden auf den Paparazzi-Schnappschüssen Gesichtsmasken und Kopfbedeckungen tragen, wollen "ET Online" und "Daily Mail" erkannt haben, dass es sich bei Pitts Begleitung angeblich um das deutsche Model Nicole Poturalski handeln soll. Ob an den Gerüchten etwas dran ist oder nicht: Poturalski, die 27 Jahre alt sein soll, steht nun im Rampenlicht.

Das ist über das Model bekannt

Als Model ist sie unter dem Namen Nico Mary bekannt, sie wird neben einer deutschen Modelagentur offenbar auch von Agenturen in New York und Los Angeles vertreten. Medienberichten zufolge war sie bereits auf internationalen Laufstegen unterwegs - und unter anderem auf dem Cover der September-Ausgabe der deutschen "ELLE" zu sehen. Ihrem Instagram-Account nach scheint Poturalski ihre Zeit zwischen Berlin und Los Angeles aufzuteilen. Auch Bilder aus Ibiza und Italien teilte das Model.

Brad Pitts Scheidung läuft

Poturalski nutzt Instagram aber auch, um Themen mit ihren über 110.000 Followern zu teilen, die ihr offenbar wichtig sind. So zeigte sie sich beispielsweise mit einem weißen Pullover, der die Aufschrift trägt: "Protect Kids Not Guns" ("Beschützt Kinder, nicht Waffen"). Das Statement setzte sie auch neben das Bild.

Bei ihrer Modelagentur heißt es auf die Frage, welche Superkraft sie wählen würde, wenn das möglich wäre: "In der Zeit zu reisen, damit ich all diese erstaunlichen und historischen Ereignisse selbst besuchen kann, einschließlich der Zukunft."

Ob es sich bei den Andeutungen auf ihrem Instagram-Account zu ihrer "besseren Hälfte" wirklich um Brad Pitt handelt? Dem ist seit seiner Trennung von Angelina Jolie (45) schon mehrmals eine neue Beziehung angedichtet worden. Pitt und Jolie hatten 2014 in Frankreich geheiratet und sich zwei Jahre später getrennt. Insgesamt waren die beiden Hollywood-Stars etwa zwölf Jahre ein Paar. Jolie hatte im September 2016 als Scheidungsgrund angeblich "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Beim Sorgerecht für die gemeinsamen sechs Kinder - Maddox (19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (12) - soll es bereits eine Einigung geben. Offiziell geschieden sollen sie noch nicht sein.