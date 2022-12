Nachdem Meldungen über eine Verlegung auf die Palliativstation kursierten, meldet sich Brasilien Fußball-Legende Pelé aus der Klinik.

Nach den beunruhigenden Meldungen über eine Verlegung der brasilianischen Fußball-Legende Pelé () auf die Palliativstation, meldet sich der 82-Jährige nun persönlich zu Wort. "Meine Freunde, ich möchte, dass alle ruhig und positiv bleiben. Ich bin stark, habe viel Hoffnung und führe meine Behandlung wie gewohnt fort", lässt er seine Follower und Followerinnen via Instagram wissen.

Weiter heißt es in dem Post: "Ich glaube fest an Gott, und jede Liebesbotschaft, die ich von euch aus der ganzen Welt erhalte, gibt mir neue Kraft. Und schauen Sie Brasilien bei der Fußballweltmeisterschaft zu!"

Außerdem bedankte er sich bei den Klinikmitarbeitern: "Ich möchte dem gesamten medizinischen und pflegerischen Team für die Betreuung danken, die ich erhalten habe." Und bei seinen Fans: "Ich danke euch so sehr für alles."

Auch die Ärzte zeichnen ein positives Bild

Der brasilianische Nationalheld Pelé ist nach Angaben des Krankenhauses, in dem er behandelt wird, stabil und spricht auf die Behandlung an. Der ehemalige brasilianische Stürmer war auf die Palliativstation verlegt worden, nachdem seine Chemotherapie zur Behandlung von Dickdarmkrebs ausgesetzt worden war. Doch die Ärzte, die ihn am Samstag in Sao Paulo behandelten, gaben ein positives Bild ab, wie "Mail Online Sunday" meldet.

Er befinde sich weiterhin in Behandlung und sein Gesundheitszustand sei stabil, heißt es. Auch auf die Behandlung der Atemwegsinfektion habe er gut reagiert, ohne dass sich sein Zustand in den letzten 24 Stunden verschlechtert habe, werden die Ärzte zitiert.