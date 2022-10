Mit "Die Mumie" feierte Brendan Fraser 1999 seinen großen Durchbruch in Hollywood.

"The Whale"-Star Brendan Fraser kann sich vorstellen, in einer Fortsetzung seines 1999er-Erfolgs "Die Mumie" mitzuspielen.

Der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler Brendan Fraser (53) kann sich vorstellen, in einer neuen Fortsetzung seines Riesenerfolgs "Die Mumie" (1999) mitzuspielen. Das sagte er "Variety". "Ich weiß nicht, wie das funktionieren würde", so Fraser. "Aber ich wäre offen dafür, wenn jemand mit der richtigen Idee käme."

Der Regisseur von "Die Mumie", Stephen Sommers, sagte "Variety", er habe den Schauspieler gecastet, weil er über ganz bestimmte Fähigkeiten verfüge. "Er konnte zuschlagen und einstecken und er hatte einen großartigen Sinn für Humor", sagte er. "Man mag den Kerl wirklich. Er kommt nie eingebildet oder arrogant rüber." Fraser habe so viele seiner Stunts selbst ausgeführt, wie er konnte, und sich dabei sogar einmal am Knie verletzte, aber die Zähne zusammengebissen, um den Film fertigzustellen. "Er war für alles zu haben, was wir ihm vorgaben", sagte Sommers.

Fraser: Cruise-Film fehlte "der Spaß"

Als Universal 2017 "Die Mumie" neu auflegte, wurde diesmal nicht Fraser, sondern sein Kollege Tom Cruise (60) für die Hauptrolle besetzt. Der Film bekam unterirdische Kritiken. Für seine miese darstellerische Leistung in dem Reboot von 2017 erhielt Cruise gar die Goldene Himbeere.

"Die Zutat, die wir für unsere Mumie hatten, und die ich in diesem Film nicht gesehen habe, war der Spaß", entgegnete Fraser dazu. "Das war es, was in dieser Inkarnation gefehlt hat. Es war zu sehr ein geradliniger Horrorfilm. 'Die Mumie' sollte ein Nervenkitzel sein, aber nicht furchterregend und gruselig." Es sei natürlich "schwierig", das durchzuziehen, fügte Fraser hinzu. "Ich habe es drei Mal versucht."