Annalena Baerbock machte im Gespräch mit der BRIGITTE-Redaktion deutlich, dass die Vorwürfe gegen sie ihrer Meinung nach haltlos sind - und zog eine Parallele zum US-Wahlkampf von Ex-Präsident Donald Trump.

Lange hat sie zu den Angriffen geschwiegen, doch nun bezog Annalena Baerbock doch klar Position zu den Plagiatsvorwürfen, die gegen sie laut geworden sind. Eindeutig stellte sie klar, warum diese Vorwürfe haltlos sind - und verglich die Kampagne zu den letzten Wahlkämpfen in den USA:

"Wir haben ja alle als Gesellschaft gesehen, was das in den USA gemacht hat, wenn der Wahlkampf nicht mehr über die großen Fragen unserer Zeit stattfindet, sondern dadurch, dass die Wahrheit und die Unwahrheit sich irgendwie vermischen", so Baerbock. Auch ihre Partei machte mit Blick auf die angeblichen Urheberrechtsverletzungen klar, "dass das so nicht ist und klar aufgezeigt: Das stimmt nicht", so die Kanzlerkandidatin der Grünen.

"Ich habe deutlich gemacht: Ich nehme die öffentlichen Quellen"

Baerbock legte in dem Gespräch wert darauf zu betonen, dass es in ihrem Buch vor allem ihr Anliegen war, ihre persönlichen Ziele und ihre innere Motivation darzustellen: "Ganz viele Ideen von anderen sind mit eingeflossen, aber ich habe kein Sachbuch geschrieben, sondern das, was ich mit diesem Land machen will und die Welt beschrieben, wie sie ist anhand von Fakten und Realitäten", erzählte Baerbock BRIGITTE Chefredakteurin Brigitte Huber. Fußnoten, wie in einer wissenschaftlichen Arbeit, wären deshalb auch für sie kein Thema gewesen. "Gerade, wo es um Faktenbeschreibung ging, habe ich sehr deutlich gemacht, ich nehme die öffentlichen Quellen, die es entsprechend auch gibt."

"Wir sollten aus Fehlern lernen"

Trotzdem räumte Baerbock ein, dass es ihr wichtig wäre, dass Deutschland "ein Land mit Fehlerkultur" sein sollte. "Anstatt Fehler zu vertuschen, sollen wir draus lernen. Das ist auch mein Anspruch", so Baerbock.

