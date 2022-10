Olena Selenska am Samstag persönlich zu Gast bei BRIGITTE LIVE

Frankfurter Buchmesse 2022 Olena Selenska am Samstag persönlich zu Gast bei BRIGITTE LIVE

Die Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE ist am 22. Oktober zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse und lädt zum Talk mit Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi. Auf BRIGITTE.de kannst du live dabei sein!

Anders als in der vergangenen Woche angekündigt, wird Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi, persönlich und nicht virtuell an der Veranstaltung BRIGITTE LIVE auf der Frankfurter Buchmesse teilnehmen. Die First Lady der Ukraine wird sich vor Ort vor Publikum den Fragen von BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Meike Dinklage, Ressortleitung Zeitgeschehen, stellen.

Früher arbeitete die heutige First Lady der Ukraine bei ihrer eigenen TV-Produktionsfirma, mit der sie die Comedy-Formate ihres Mannes umsetzte. Mittlerweile hat die studierte Bauingenieurin ganz andere Aufgaben wahrzunehmen: Seit Beginn des Krieges in der Ukraine kämpft sie unter anderem dafür, dass ihre Landsleute schnell psychologische Hilfe bekommen können, und lässt im Rahmen einer Kampagne Ersthelfer:innen ausbilden. Auch Barrierefreiheit ist eines ihrer Hauptprojekte, dazu hat sie ein Handbuch initiiert und gefördert, das sie auf der Frankfurter Buchmesse (19.-23. Oktober) vorstellen wird.

Den Fragen von BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Meike Dinklage, Ressortleitung Zeitgeschehen, stellt sich Olena Selenska bei BRIGITTE LIVE um 17.30 Uhr vor interessierten Besucher:innen der Frankfurter Buchmesse.

Brigitte Huber: "Wir freuen uns auf ein besonderes Gespräch mit Frau Selenska, in dem es über ihr Buch hinaus natürlich um Politik, den Krieg und die Geschehnisse der letzten Monate gehen wird, aber wie immer bei unseren BRIGITTE-LIVE-Gesprächen auch um den Menschen dahinter."

Sei beim BRIGITTE LIVE dabei

Die BRIGITTE LIVE-Veranstaltung findet am 22. Oktober von 17:30-18:30 Uhr im Saal „Harmonie“ im Congress Center Messe Frankfurt statt. Aber nicht nur das: Wer dem Gespräch zwischen Olena Selenska und der BRIGITTE Redaktion lauschen möchte, kann auch virtuell dabei sein – es wird hier einen Livestream auf BRIGITTE.de/live geben.