Brit Awards 2020: Harry Styles erinnert an tote Ex-Freundin Caroline Flack

Der britische Musiker Harry Styles (27, "Falling") erinnerte bei der Verleihung der Brits Awards am Dienstag in London an seine verstorbene Ex-Freundin, Moderatorin Caroline Flack (1979-2020). Ihr zu Ehren trug er auf dem roten Teppich ein schwarzes Band am Revers seines Sakkos. Im Jahr 2011 waren die beiden drei Monate lang ein Paar. Die Beziehung erregte viel Aufsehen, auch weil Styles damals 17 Jahre alt war und Flack 31.

Sie starb am Wochenende

Caroline Flack war am Wochenende tot in ihrer Wohnung in London aufgefunden worden. Der "Guardian" zitierte aus einem Statement von Flacks Familie: "Wir können bestätigen, dass unsere Caroline heute, am 15. Februar, verstorben ist." Unter Berufung auf einen Anwalt der Familie berichteten britische Zeitungen, dass Flack sich das Leben genommen habe.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Zwei Nominierungen für Harry Styles

Harry Styles war bei den Brits als Bester Solokünstler und für das Album des Jahres nominiert. In beiden Kategorien konnte er sich jedoch nicht gegen die Gewinner Stormzy (26) und "Psychodrama" von Dave (21) durchsetzen.

Als Beste Solokünstlerin wurde die in Spanien geborene, britisch-schwedische R&B-Singer-Songwriterin Mabel (23) ausgezeichnet. Den Preis für die Beste Gruppe konnten Foals mit nach Hause nehmen. Dem Schotten Lewis Capaldi (23) gelang mit "Someone You Loved" der Song des Jahres. Zugleich wurde er zum Besten neuen Künstler gekürt.

Bester Künstler international wurde US-Rapper Tyler, the Creator (28). Und beim weiblichen Pendant des Preises setzte sich erwartungsgemäß die bereits vielfach ausgezeichnete US-Singer-Songwriterin mit irischen Wurzeln, Billie Eilish (18), durch.