So vertraut wie hier bei "Trooping the Colour" 2018 konnte sich Charles schon seit Jahren nicht mehr mit seiner Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes zeigen. Wird sich das etwa bald ändern?

Den ersten Todestag der Queen verbringt König Charles III. auf Schloss Balmoral. Es dürfte ziemlich emotional werden...

Am 8. September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum ersten Mal. Der emotionale Anlass wäre perfekt für eine Versöhnung der Royal Family. Wie verschiedene Medien berichten, scheint sich in dieser Hinsicht hinter den Kulissen tatsächlich gerade einiges zu tun. Sogar von einem geplanten Versöhnungstreffen mit Prinz Harry (38) ist die Rede.

Der König verbringt nur einen Teil seiner Sommerferien auf Balmoral

König Charles III. (74) ist bereits auf Balmoral eingetroffen - dem Lieblingsschloss seiner Mutter, wo sie vor einem Jahr auch im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Traditionell verbrachte die Queen auf dem schottischen Anwesen die Sommerwochen. Ihr Sohn hält es nun etwas anders: Charles entspannte sich die vergangenen Wochen mit Ehefrau Camilla (76) auf seinem nahe gelegenen Landsitz Birkhall und wird nur die letzten Wochen in dem großen Schloss verbringen. Am Montag (21. August) wurde er dort mit einer Militärzeremonie willkommen geheißen. Drei Wochen soll er nun dort bleiben wollen - also auch über den ersten Todestag. Eine offizielle Veranstaltung ist zu dem traurigen Datum nicht geplant. Britische Medien berichten, der König werde den Tag privat verbringen. Es wird aber erwartet, dass in den nächsten Tagen nach und nach verschiedene Familienmitglieder nach Schottland reisen werden. Wie "Daily Mail" berichtete, sollen auf jeden Fall Thronfolger Prinz William (41) und seine Frau Kate (41) samt den drei Kindern kommen. Auch die Geschwister des Königs, Prinzessin Anne (73) und Prinz Edward (59), würden samt ihren Familien erwartet.

Frieden mit Andrew und Harry?

Eine Überraschung meldete der britische "Express". So soll Charles seinen in Ungnade gefallenen Bruder Prinz Andrew (63) mit Ex-Frau Sarah Ferguson (63) und ihren Töchtern ebenfalls zum Sommerurlaub auf Balmoral eingeladen haben. Sie seien sogar schon angereist. "Der König und Andrew haben jetzt ein viel besseres Verhältnis und es ist ein Olivenzweig, dass er das erste Familienmitglied ist, das sich ihm anschließt." Ein weiteres Friedenszeichen soll es mit Charles' Sohn Harry geben. Die "Bild" erfuhr von einem Palastmitarbeiter, dass der König sehr unter dem Zerwürfnis leiden soll und eine Aussprache im September plane. Denn Harry wird sich in dem Monat in Europa aufhalten. Vom 9. bis zum 16. September finden in Düsseldorf die von ihm gegründeten Invictus Games statt, der Prinz wird dazu in der Stadt erwartet. "Die Gelegenheit, sich als Familie einmal wieder auszusprechen, ist ideal. Der Sommerurlaub in Schottland bedeutet, dass viel Zeit dafür ist", heißt es laut "Bild".

Zuvor hatte bereits das britische "OK! Magazine" berichtet, dass sich der König direkt nach seinem Aufenthalt auf Balmoral mit Harry in London treffen wolle. Der Prinz solle auf dem Rückweg von Deutschland nach Kalifornien einen Zwischenstoff in seiner alten Heimat einlegen. Als Termin wurde der 17. September genannt. Dann könnten Vater und Sohn auch gleich noch auf Harrys Geburtstag anstoßen, der zwei Tage vorher 39 Jahre alt wird. Ehefrau Meghan (42), die ebenfalls in Düsseldorf dabei sein wird, soll allerdings nicht an dem Friedensgespräch teilnehmen. "Niemand vertraut Meghan, sie wird von den Royals als großes Problem gesehen", zitiert die "Bild" den Insider.

Auch mit Camilla, William und Kate soll es ein wichtiges Gespräch geben

Doch die nächsten Wochen auf Balmoral könnte der König dazu nutzen, einiges neu zu sortieren. Er wolle vieles auf den Prüfstand stellen, heißt es. Vielleicht doch auch das nach all den Enthüllungen angespannte Verhältnis zu seiner Schwiegertochter? Zudem gilt es, die Zukunft seines Königreiches im Auge zu behalten. Ein Krisengipfel mit den vier wichtigsten Royals sei geplant, hieß es am Wochenende. Der König will nach einem Bericht des "Mirror" auf Balmoral mit Camilla, William und Kate über die nächsten Ziele sprechen und für jeden genaue Rolle festlegen. Um das Commonwealth zu vereinen, setze er vor allem auf die "Star-Qualitäten" des Thronfolgerpaares. "Er sieht es als seine höchste Pflicht an, den aufrichtigen Wunsch seiner verstorbenen Mutter zu erfüllen, dass eine seiner zentralen Aufgaben darin bestehen muss, nicht nur das Überleben, sondern auch die Robustheit sicherzustellen."

Wie seine Mutter noch kurz vor ihrem Tod, wird der König auch den britischen Premierminister in Schottland empfangen. Rishi Sunak (43) und seine Frau Akshata (43) werden laut verschiedener Medien an einem Wochenende erwartet. Sunaks Vorgängerin Liz Truss (48) war in dem Schloss von Elizabeth II. am 6. September 2022 zur Premierministerin ernannt worden - nur zwei Tage später starb die Monarchin.