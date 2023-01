Einige Fans von Britney Spears sind offenbar in großer Sorge um die Sängerin. Nun sollen sie sogar die Polizei eingeschaltet haben.

Nachdem Britney Spears' (41) Instagram-Account erneut nicht erreichbar ist, haben sich manche Fans offenbar so sehr gesorgt, dass sie die Polizei verständigt haben. Das berichtet das US-Promi-Portal "TMZ". Anonyme Polizeiquellen sollen erklärt haben, dass Spears' Konto in den vergangenen Stunden deaktiviert oder gelöscht wurde. Manche Fans hätten daraufhin befürchtet, dass die Sängerin in Schwierigkeiten stecke - und im zuständigen Sheriff's Office angerufen.

Britney Spears nicht "in irgendeiner Art von Gefahr"

Polizeibeamte seien demnach zum Zuhause von Spears gefahren und hätten festgestellt, dass es keinen Grund für die Befürchtung gebe, dass sich die 41-Jährige in Gefahr befinden könnte. Ein Sprecher der Polizei bestätigte der "Page Six", dass mehrere entsprechende Anrufe eingegangen seien. Zudem bescheinigte er, dass die Polizei nicht davon ausgehe, dass sich Britney Spears "in irgendeiner Art von Gefahr" befinde. Der Sprecher kommentierte jedoch nicht, ob tatsächlich Polizisten zu Spears' Zuhause geschickt worden waren und ob diese persönlich mit der Sängerin gesprochen haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass der der Account der Sängerin nicht erreichbar ist. Etwa im vergangenen Dezember hatte Spears ihr Konto vorübergehend deaktiviert. Sie wisse, dass ihr Account mehrfach nicht erreichbar gewesen sei, die beiden letzten Male sei sie aber selbst dafür verantwortlich gewesen, hatte sich die Sängerin zurückgemeldet. Spears habe versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt.

Die Sängerin unterstand bis Ende 2021 mehr als 13 Jahre lang einer Vormundschaft, nachdem sie 2008 entmündigt worden war. Seither sorgte sie mit Social-Media-Beiträgen vielfach für Aufsehen. Spears zeigte sich etwa mehrfach nackt oder hielt bei ihrer Instagram-Rückkehr im Dezember den Stinkefinger in Richtung Kamera.