Britney Spears erklärt, wieso sie derzeit so viele Oben-Ohne-Fotos postet - mit einer Schwangerschaft oder Brust-OP hat es nichts zu tun.

Seit Wochen postet Britney Spears (39) immer wieder Oben-Ohne-Bilder von sich auf Social Media. Nun erklärt die Sängerin den Schritt mit einem weiteren Foto auf Instagram und in einem langen Text.

Darin widerspricht sie zuerst den Gerüchten, die von ihren Körperbildern befeuert wurden: "Ich hatte innerhalb einer Woche keine Brust-OP und ich bin nicht schwanger. Ich habe Brüste auf den Fotos, weil ich Essen verschlungen habe!", macht sie den Gerüchten ein Ende. Anschließend beschreibt sie, welchen Wert die sexy Bilder für sie haben.

"Eine Frau in ihrer reinsten Form"

Demnach wolle sie sich "leichter" und in ihrer "reinsten Form" sehen, was für sie bedeutet: nackt, wie sie auch auf die Welt gekommen sei. Spears erklärt auch, dass ihre Karriere als Popstar Selbstzweifel in ihr ausgelöst hätten, was ihren Körper betrifft. "Verletzungen... Tränen... und schwere Lasten sind nicht das, was ich bin. Ich bin eine Frau, eine wunderschöne, sensible Frau, die sich in ihrer reinsten Form ansehen muss."

Sie werde nun nicht den Rest ihres Lebens Oben-Ohne-Bilder posten, so Spears weiter: "Das würde langweilig werden. Aber es hilft mit Sicherheit, wenn du dich erleuchtet fühlen willst!" Zum Schluss dankt sie ihren Fans dafür, dass sie "so verdammt großartig" seien und versichert, dass die "Free Britney"-Kampagne eine "tiefere Bedeutung" für sie hätte.

Befreiungsschlag für Britney

Spears war 2008 entmündigt worden, seitdem ist ihr Vater Jamie (69) ihr Vormund. Gegen diese Vormundschaft kämpft die 39-Jährige schon seit geraumer Zeit an. Am 13. August reichte Jamie Spears' Anwältin ein Dokument vor Gericht ein, in dem es erstmals heißt, dass ihr Mandant unter bestimmten Voraussetzungen als Vormund zurücktreten wolle, "wenn die Zeit reif ist".