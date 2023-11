Britney Spears erinnert sich in einem Instagram-Post an die erste Begegnung mit Swift - und bezeichnet sie heute als ihren "Girl Crush".

Bekanntermaßen befindet sich Taylor Swift (33) aktuell auf dem Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere - für den ihr auch Superstars wie Britney Spears (41) Respekt zollen. In einem Instagram-Post hat Britney sich nun an die erste Begegnung mit dem Popstar erinnert.

Das Bild ist ein Zusammenschnitt aus zwei Fotos. Darauf posieren Britney und Taylor gemeinsam, einmal im Jahr 2003 und einmal im Jahr 2008. Auf dem ersten Foto ist Taylor um die 14 Jahre alt und kaum wiederzuerkennen: Wilde Haare, kein Make-up, schüchternes Lächeln. Das Bild aus dem Jahr 2008 zeigt die Sängerin dagegen perfekt gestylt, wie man sie auch heute kennt.

Wie Spears in der Caption erklärt, begegneten sich die beiden Frauen zunächst während Spears' "Oops!... I Did It Again"-Tour das erste Mal. Damals hatte Swift noch kein Album veröffentlicht, ihr selbstbetiteltes Debüt erschien erst 2006. Große Ambitionen hatte sie aber auch 2003 schon, wie Britney berichtet.

Britney Spears über Taylor Swift: "Ich dachte wow wow, sie ist unglaublich"

Wie Spears schreibt, war sie der jungen Taylor vorgestellt worden, weil diese vor der Pop-Prinzessin ihr Talent beweisen wollte. "Ich habe ein Mädchen namens Taylor, das für dich singen möchte", kündigte der Assistent von Britneys Manager demnach an. Anschließend hätte Swift einen "wunderschönen Song" auf ihrer Gitarre für Spears gespielt und dazu gesungen. "Ich dachte wow wow, sie ist unglaublich!", schwärmt Britney heute. Und weiter: "Ziemlich cool, dass sie [jetzt] in Stadien spielt und ich ihre Videos täglich einem Film vorziehe!!! Girl Crush."

Taylor Swift auf der Überholspur

Der Post kommt exakt einen Monat, bevor Taylor Swift am 13. Dezember 34 Jahre alt wird. Zu feiern hat sie auch beruflich viel: Das Magazin "Bloomberg" hat die Sängerin kürzlich zur vierten Musik-Milliardärin überhaupt erklärt. Zudem hat sie ihren eigenen Rekord gebrochen: Mit ihrem neu aufgelegten Album "1989 (Taylor's Version)"hat sie so viele Alben wie nie zuvor innerhalb einer Woche verkauft, wie "Billboard" berichtete.