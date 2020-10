Kein Make-up, keine kurzen Klamotten. Wie Sängerin Britney Spears in ihrem Zuhause wirklich herumläuft? Bei Instagram zeigt sie es.

Britney Spears (38, "Toxic") räumt mit der Vorstellung auf, sie würde den Alltag stets so durchgestylt bestreiten wie es ihre Instagram-Bilder vermuten lassen. Mit drei Schnappschüssen aus ihrem Zuhause will sie ihren Fans und Followern zeigen, "wie ich im Alltag wirklich aussehe". Sandalen, eine Jeans in Dreiviertel-Länge, Karohemd und Brille - das sei die unglamouröse Realität.

Warum sich Spears auf einmal so natürlich in den Sozialen Medien präsentiert? Die zweifache Mutter gibt zu, in der Regel verunsichert zu sein, werden Fotos von ihr gemacht, auf die sie nicht vorbereitet ist. Daher habe sie "immer so viel Wert auf mein Aussehen gelegt" und auch entsprechende Mühe hineingesteckt. Dennoch sei es "manchmal auch schön, sich nicht so sehr anstrengen zu müssen und die Fassade fallen zu lassen".