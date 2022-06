Britney Spears hat Eindrücke ihrer Traumhochzeit geteilt. Dabei hat sie auch verraten, dass sie zuvor eine Panikattacke erlitten hat.

Britney Spears (40) hat am Donnerstagabend Sam Asghari (28) geheiratet. Nun hat die Sängerin einige Eindrücke ihrer Traumhochzeit auf Instagram geteilt. In einem Beitrag postete sie drei Fotos, die sie und Asghari als Braut und Bräutigam sowie ihre Stargäste zeigen. So sind auf einem Bild Donatella Versace (67), Paris Hilton (41), Madonna (63), Selena Gomez (29) und Drew Barrymore (47) mit Spears in ihrer Mitte zu sehen. Auf einem weiteren Foto umarmen sich Spears, Barrymore und Gomez innig auf der Tanzfläche.

Britney Spears schrieb dazu: "Wir haben es getan! Wir haben geheiratet!" Es sei der "spektakulärste Tag" gewesen. Den ganzen Morgen sei sie "so nervös" gewesen, um 14 Uhr habe die Aufregung sie dann "wirklich getroffen". "Ich hatte eine Panikattacke, habe mich dann aber zusammengerissen", verriet sie. "Die Crew, die unser Haus in ein wahres Traumschloss verwandelt hat, war fantastisch! Die Zeremonie war ein Traum und die Party war noch besser! So viele unglaubliche Menschen kamen zu unserer Hochzeit und ich stehe immer noch unter Schock!", erzählte sie weiter.

Britney Spears und Madonna küssen sich erneut

Anschließend bedankte sich Britney Spears bei einigen ihrer Stargäste: Drew Barrymore sei ihr "Mädchenschwarm", Selen Gomez sei "in echt noch viel hübscher". Spears habe außerdem erneut Madonna geküsst. Dabei spielte sie auf den Kuss der beiden Frauen auf der Bühne der MTV Video Music Awards 2003 an, der damals für Schlagzeilen sorgte. Mit Paris Hilton hätte die 40-Jährige "in die Nacht getanzt". Donatella Versace dankte die 40-Jährige für das Design ihres Hochzeitskleides: "Ich fühlte mich so wunderschön."

In einem weiteren Post teilte Britney Spears ein kurzes Video, das einige Ausschnitte der Hochzeit zeigt. So sieht man das weiße Kleid noch einmal in voller Pracht und wie sich Bräutigam Sam Asghari auf den großen Tag vorbereitet. Britney Spears nahm Platz in einer weißen mit Blumen geschmückten Kutsche, die von einem Schimmel mit goldenen Hufen gezogen wurde. Die Gäste sieht man außerdem glücklich strahlend mit Wunderkerzen in der Hand.

Paris Hilton: Britney Spears hat "all die Liebe und das Glück der Welt verdient"

Paris Hilton kommentierte darunter: "Was für ein magischer Abend. Ich bin so glücklich, dass du dein märchenhaftes Ende gefunden hast. Du hast all die Liebe und das Glück der Welt verdient. Ich bin so froh, dass ich an deinem besonderen Tag dabei sein konnte, um mit dir zu feiern. Ich liebe dich, Schwester."

Es ist die dritte Hochzeit für Spears: 2004 war sie 55 Stunden lang mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander (40) verheiratet und von 2004 bis 2007 mit Kevin Federline (44), mit dem sie ihre Söhne Sean Preston (16) und Jayden James (15) hat. Schauspieler Sam Asghari und der Popstar lernten sich 2016 beim Musikvideo-Dreh zum Song "Slumber Party" kennen. Im September 2021 gaben sie via Instagram ihre Verlobung bekannt.