Snoop Dogg wird der DJ auf der Hochzeit von Promi-Sohn Brooklyn Beckham und Model Nicola Peltz. Die Party findet im April in Florida statt.

Promi-DJ bei Promi-Hochzeit. Wenn sich der britische Fotograf Brooklyn Beckhams (22) und US-Schauspielerin Nicola Peltz (27) am 9. April auf dem weitläufigen Anwesen ihres milliardenschweren Vaters Nelson Peltz (79) in Florida das Jawort geben, sorgt kein Geringerer als Snoop Dogg (50) für die musikalische Untermalung. Er wird als DJ auftreten.

Wie "Sunday Mirror" weiter meldet, soll der US-Rapper, der gut mit Brooklyns Vater, dem ehemaligen britischen Profikicker David Beckham (46) befreundet ist, einen rauschenden Junggesellenabschied in Las Vegas für den 22-Jährigen organisieren.

Über seine Rolle an diesem großen Tag sagte Snoop Dogg: "David ist jetzt seit über zehn Jahren mein Freund und ich bin eng mit seiner Familie befreundet. Brooklyns Hochzeit wird eine großes Event und mein Geschenk an ihn und seine zukünftige Frau ist, dass ich an ihrem großen Tag für sie auflegen werde. Nichts wird die Party nach dem ersten Tanz so in Schwung bringen wie ein Set von Snoop... die Tanzfläche wird brennen", so sein Plan.

Über den Junggesellenabschied fügte er hinzu: "Ich bin nicht dafür, ihn in Schwierigkeiten zu bringen, bevor er verheiratet ist, aber wenn Brooklyn einen Junggesellenabschied will, kennt niemand Vegas so gut wie Snoop. Ich werde mit David sprechen, um zu sehen, ob wir eine unvergessliche Nacht machen können - und wie immer gilt: Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas", so Snoop Dogg.

Was zur Hochzeit schon bekannt ist

Einige weitere Details sollen zur Promi-Hochzeit schon bekannt sein. Bei der aufwendigen Feier werden Brooklyns Brüder Romeo (19) und Cruz Beckham (16) als Trauzeugen fungieren, Nicolas Bruder Brad Peltz (32) mischt als Brautführer mit. Als Gästen werden unter anderem "Victoria's Secret"-Model Gigi Hadid (26) und Nicole Richie (40). Superstar Elton John (74), der Patenonkel von Brooklyn, wird jedoch auf Tournee sein.

Es wird erwartet, dass David Beckham als Zeremonienmeister fungiert und zu Ehren seines Sohnes - den er liebevoll Buster nennt - ein paar Worte sprechen wird. Star-Fotografin Annie Leibovitz (72) soll die Fotos machen. Außerdem werden zwei private Sicherheitsfirmen, eine für jede Familie, eingesetzt, um Eindringlinge oder übereifrige Gratulanten in Schach zu halten.

Seit rund zwei Jahren sind der Nachwuchsfotograf und die Milliardärstochter ein Paar. Im Juli 2020 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Gemeinsam leben sie in den USA.