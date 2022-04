Brooklyn Beckham und Nicola Peltz geben sich an diesem Wochenende das Jawort.

So soll ihre luxuriöse Hochzeit in Palm Beach ablaufen

Am heutigen Samstag geben sich Brooklyn Beckham und Nicola Peltz das Jawort. So soll die pompöse Hochzeit in Florida ablaufen.

Der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) und die Tochter eines US-Milliardärs: An diesem Wochenende findet in Florida eine der größten Promi-Hochzeiten des Jahres statt. Beckham-Spross Brooklyn (23) gibt seiner Verlobten, Nicola Peltz (27), das Jawort.

Insgesamt sollen sich die pompösen Feierlichkeiten über drei Tage ziehen und bereits am Freitagabend (8. April) mit einem festlichen Dinner auf dem Familienanwesen des Brautvaters Nelson Peltz (79) in Palm Beach begonnen haben. Das beeindruckende Anwesen direkt am Meer wurde anlässlich der Hochzeit mit drei großen Festzelten ausgestattet, wie erste Fotos zeigen, die der britischen "Daily Mail" vorliegen.

Am heutigen Samstag soll mit der Trauung der Höhepunkt der Feierlichkeiten folgen. Beckham und Peltz sollen sich laut der "Daily Mail" in einer traditionellen jüdischen Zeremonie das Jawort geben. Am Sonntag soll der Festakt mit einem üppigen Mittagessen zu einem Ende kommen.

Drei Kleider für drei Tage Party

Nicola Peltz soll demnach insgesamt drei Brautkleider tragen, das Hauptstück eine Maßanfertigung von Valentino. Die Braut soll sich im Vorfeld mehrmals mit Designer Pierpaolo Piccioli in Rom getroffen haben. Sie habe zuvor nicht gewusst, wie ihr Brautkleid aussehen sollte. Das mit Valentino herauszufinden, sei "wirklich unglaublich" gewesen, erzählte Peltz "CR Fashion Book" im November.

Während Brooklyn Beckham seine jüngeren Brüder Romeo (19) und Cruz (17) als Trauzeugen gewählt haben soll, werde die Braut von ihrem Bruder Brad (32), ihrer Großmutter Bunny (93) sowie Beckhams Schwester Harper (10) zum Altar begleitet.

Die Gästeliste

Auf der exklusiven Gästeliste stehen laut Medienberichten neben Victoria Beckhams Spice-Girls-Bandkolleginnen Mel B (46), Mel C (48) und Emma Bunton (46) auch Stars wie Eva Longoria (47), Serena Williams (40) oder Gordon Ramsay (55), Gigi Hadid (26), Nicole Richie (40), Elizabeth Hurley (56) sowie Tom Brady (44) und Gisele Bündchen (41). David und Victoria Beckhams Eltern sowie Geschwister sollen ebenfalls teilnehmen.

Spekuliert wurde im Vorfeld auch, ob womöglich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) dabei sein könnten. Beckhams Patenonkel, Elton John (75), wird laut Berichten nicht teilnehmen, da er sich aktuell auf Tour befinde. Dennoch muss das Brautpaar nicht auf eine besondere musikalische Performance verzichten: Rapper Snoop Dogg (50) soll nach der Trauung bei der Afterparty als DJ auftreten.