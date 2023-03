Bruce Springsteen wurde von Joe Biden mit der "National Medal of Arts" gewürdigt. Die Geehrten mussten zwei Jahre auf die Zeremonie warten.

Joe Biden (80) hat am vergangenen Dienstag verschiedenen Künstlern die US-Ehrenmedaille im Weißen Haus verliehen. Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie 2021 und 2022 nicht statt, sodass die Empfänger von 2021 erst jetzt ihre Auszeichnung erhielten. "Wir sind eine großartige Nation, zum großen Teil wegen der Stärke der Künste und Geisteswissenschaften. Das ist in der DNA Amerikas eingeprägt", sagte Biden laut CNN in seiner Rede. "Heute setzen wir das Vermächtnis fort, zwei der höchsten Auszeichnungen unserer Nation an 23 außergewöhnliche Amerikaner zu vergeben." Neben der "National Medal of the Art" vergab Biden auch die "National Humanities Medal".

Bruce Springsteen ist "Born to Run"

Unter den geehrten Künstlern befand sich Musiker Bruce Springsteen (73), der die Ehrenmedaille mit einem strahlenden Gesicht entgegennahm. "Manche Menschen sind einfach zum Laufen geboren, Mann", sagte Biden laut "USA Today" in seiner Rede und verwies damit auf Springsteens Hit "Born to Run" von 1975. Bruce Springsteen wird mit der Auszeichnung als einer der "größten Künstler und Geschichtenerzähler" der USA gewürdigt, hieß es vorab in einer Erklärung. "Seine Musik feiert unsere Triumphe, heilt unsere Wunden und gibt uns Hoffnung, indem sie den unnachgiebigen Geist dessen einfängt, was es bedeutet, Amerikaner zu sein."

Neben Springsteen wurden unter anderem auch die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (62), Schauspielerin Mindy Kaling (43), die Modedesignerin Vera Wang (73), die Sängerin Gladys Knight (78) und der Sänger Jose Feliciano (77) ausgezeichnet. Louis-Dreyfus begrüßte der US-Präsident als seine "Freundin" und fragte den "Veep"-Star, in der Serie spielt sie eine Politikerin im Weißen Haus, ob sie es bevorzuge, "Präsidentin oder Vizepräsidentin zu sein". Und Knight bezeichnete er als "eines der besten Dinge, die der Musik jemals passiert" sei. First Lady Jill Biden (71) und Vizepräsidentin Kamala Harris (58) nahmen ebenfalls an der Zeremonie teil.

Im vergangenen September hatte Biden bereits einen weltbekannten Musiker mit der National Humanities Medal ausgezeichnet: Elton John (75) hat auf seiner Abschiedstournee einen Stop in der Hauptstadt Washington eingelegt und im Garten vor dem Weißen Haus seine größten Hits wie "I'm Still Standing", "Rocket Man" oder "Crocodile Rock" zum Besten gegeben. Biden dankte ihm unter anderem für seine Musik und sein Engagement im Kampf gegen HIV und überreichte ihm daraufhin die Auszeichnung. Sie würdigt Personen oder Organisationen, die mit ihrer Arbeit das Verständnis der Geisteswissenschaften gefördert haben.

