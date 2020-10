Für einen unterhaltsamen wie extrem aufwendigen Autobatterie-Werbespot macht Bruce Willis einmal mehr auf "Stirb langsam"-Held John McClane.

Für genau zwei Minuten stirbt Bruce Willis (65) alias John McClane noch einmal langsam. Jedoch nicht auf der Leinwand, sondern für einen Spot der Autobatterie-Marke "DieHard" (der englische Originaltitel der "Stirb langsam"-Reihe). Der aufwendig produzierte Werbeclip strotzt dabei nicht nur vor Referenzen an die Action-Blockbuster, sondern wartet auch mit einigen Cameo-Auftritten arger Widersacher und alter Verbündeter des zähen Cops auf.

"Nun, du wolltest ein ruhiges Leben, John. Tote Batterie, leere Straßen", murmelt Willis zu Beginn des Spots zu sich selbst, während er sich zum nächsten Ersatzteil-Geschäft aufmacht. Doch auf dem Weg dahin erspäht er einen alten, inzwischen ebenso kahlen Kontrahenten - Hacker Theo (Clarence Gilyard junior, 64), der ihm bereits im ersten "Stirb langsam"-Teil im Nakatomi Plaza das Leben schwer machte.

Zurück im Lüftungsschacht

Kurz darauf wird er auch schon von einer Gruppe Söldner verfolgt und stürzt blutüberströmt durch die Scheibe des Geschäfts, in dem er sich prompt eine Autobatterie schnappt und - wie könnte es anders sein - über den Lüftungsschacht türmt. Zu allem Überfluss wird er dann auch noch von einer Limousine abgeräumt, an deren Steuer sich ebenfalls ein alter Vertrauter befindet: De'voreaux White (55), der Willis schon vor rund 32 Jahren als Argyle per Limo durch die Gegend kutschierte.

Natürlich springt Willis' Auto im großen Finale des Spots dann mit von Kugeln durchlöcherter Ersatzbatterie an, die Feinde vergehen in einer gewaltigen Explosion. "Yippie Yah Yay", überkommt es daraufhin Argyle, ehe ihm McClane mit einem "Hey, das ist mein Spruch!" in die Parade fährt.

Wie sieht es mit einem echten sechsten Teil aus?

Ohne Frage, die Werbung macht nach einem durchwachsenen vierten und fünften Teil der "Stirb langsam"-Reihe wieder Lust auf eine Rückkehr der schier unsterblichen Ein-Mann-Armee. In der Tat soll sich ein neuer Teil unter der Regie von Len Wiseman (47, "Underworld") in der Mache befinden und neben den alten John McClane auch dessen Anfänge als einfacher Streifenpolizist zeigen. Mehr als dies und einmal mehr Bruce Willis in der gealterten Hauptrolle ist zu dem geplanten Film aber noch nicht bekannt.