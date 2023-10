Das ausverkaufte Tel-Aviv-Konzert von Bruno Mars am Samstag hat nicht stattgefunden. Wegen der Kämpfe in Israel ist der Gig abgesagt worden.

Bruno Mars (38) konnte am gestrigen Samstag (7. Oktober) seinen geplanten Gig im HaYarkon Park in Tel Aviv, Israel, nicht spielen. Das ausverkaufte Konzert ist kurzfristig abgesagt worden, nachdem die radikalislamische Terrororganisation Hamas einen überraschenden Großangriff auf Israel gestartet hat. Das hat der Veranstalter Live Nation Israel auf Instagram bekannt gegeben.

"Alle Käufer erhalten eine automatische Rückerstattung", hieß es in dem Beitrag. Weiter schrieb der Veranstalter: "Wir stehen in diesen schwierigen Momenten auf der Seite der Bewohner Israels, der IDF-Kämpfer und der Sicherheitskräfte." Bruno Mars hat sich bislang nicht zu der kurzfristigen Konzertabsage geäußert. Der Sänger trat am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal in Israel auf. Im HaYarkon Park, wo mehrere Konzerte mit dem US-amerikanischen Musiker geplant waren, spielte er vor 60.000 Menschen.

Israel befindet sich "im Krieg"

Israel befindet sich nach Aussage des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (73) "im Krieg". Das sagte der Politiker in einer Videobotschaft auf X (ehemals Twitter). Die Terrororganisation Hamas hat am Samstagmorgen (7. Oktober) damit begonnen, vom Gazastreifen aus überraschend mehrere Tausend Raketen auf Israel abzufeuern. Es soll Dutzende Tote und Verletzte geben. Auch in Tel Aviv waren Raketenalarme zu hören.

Das israelische Militär sowie die Luftwaffe versuchen derzeit, das Land und seine Bürgerinnen und Bürger mit allen "notwendigen Maßnahmen" zu verteidigen, kündigte die Botschaft Israel via X an.

Mehrere Länder solidarisieren sich bereits mit Israel, so auch Deutschland. Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (65) als auch Außenministerin Annalena Baerbock (42) verurteilen die terroristischen Angriffe "aus Gaza gegen Israel aufs Schärfste".