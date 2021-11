Bryan Adams hat es schon wieder erwischt. Er wurde positiv auf Corona getestet. Bereits vor wenigen Wochen schlug ein Test bei ihm an.

Erneut hat es den kanadischen Rocksänger Bryan Adams (62) erwischt. Wie er selbst via Instagram bekannt gab, wurde er binnen eines Monats zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet. Der Test habe am Mailänder Flughafen stattgefunden. "Also, ab ins Krankenhaus für mich. Danke für all eure Unterstützung", schrieb der Musiker zu einem Bild von sich mit Mund-Nasenschutz und Gepäck. Zwei weitere Bilder zeigten ihn, wie er von einem Krankenwagen vor dem Flugzeug abgeholt und abtransportiert wurde.

Der Kanadier wollte in Italien den neuen Pirelli-Kalender für das Jahr 2022 vorstellen, den er fotografierte. Dafür setzte er einige der größten Künstlerinnen und Künstler aus der Welt der Musik in Szene. Laut dem Reifenhersteller entstanden seine Aufnahmen zum Thema "On The Road" vor allem in Los Angeles, Kalifornien. Auf den Bildern zu sehen sind unter anderem die Oscarpreisträgerinnen Cher (75) und Jennifer Hudson (40) sowie Iggy Pop (74) und Rita Ora (31).

Bryan Adams musste bereits einen Auftritt absagen

Der Rockmusiker hatte sich bereits vor wenigen Wochen mit dem Coronavirus infiziert und musste deshalb kurzfristig einen Auftritt absagen. Der "Heaven"-Interpret sollte laut "Billboard" am Samstag (30. Oktober) zusammen mit R&B-Star H.E.R. bei Tina Turners Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame auftreten. Gemeinsam hätten sie den Turner-Song "It's Only Love" performt. Musikerkollege Keith Urban sprang kurzerhand als Duettpartner ein.

Ein Sprecher des Kanadiers bestätigte dem Musikmagazin, dass sich der Sänger mit Corona infiziert habe. Er sei "vollständig geimpft und frei von Symptomen". Wann Adams sich infizierte und wann genau er den Auftritt absagte, beantwortete der Sprecher nicht.