Fans von BTS können sich auf den Sommer freuen: Die K-Pop-Band hat ein Album angekündigt und bereits das Veröffentlichungsdatum verraten.

BTS haben am vergangenen Wochenende ihre Konzertreihe in Las Vegas beendet. Bei ihrem finalen Auftritt hatte die Band noch eine frohe Botschaft zu verkünden: Ein Video, das laut US-Medien am Ende der letzten Show im Allegiant Stadium gezeigt und später auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von BTS veröffentlicht wurde, zeigt Filmmaterial der Gruppe mit dem Slogan "We Are Bulletproof" und dem Datum 10. Juni 2022.

Dazu verkündeten die K-Pop-Superstars, dass an diesem Datum ihr neues Album erscheinen wird. Weitere Details wolle man zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Das letzte Studioalbum "Be" veröffentlichte die südkoreanische Boygroup 2020. Seitdem brachten die Musiker zahlreiche Singles auf den Markt, darunter "Butter", "Permission to Dance" und gemeinsam mit Coldplay "My Universe".