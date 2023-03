König Charles III. hat vor dem Deutschen Bundestag eine umjubelte Rede gehalten. Mit einem Witz über Fußball sorgte er für viel Gelächter.

Tag zwei des Deutschland-Besuchs von König Charles III. (74). Vor dem Deutschen Bundestag hat der englische Monarch eine umjubelte Rede gehalten. Während seiner rund 30-minütigen Ansprache wechselte Charles wiederholt vom Englischen ins Deutsche, erhielt viel Beifall und sorgte für zahlreiche Lacher unter den Abgeordneten und prominenten Gästen wie den Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck (83) und Christian Wulff (63).

"Tief berührt über die Reaktionen Deutschlands auf den Tod meiner Mutter"

Zunächst dankte Charles für die herzliche Anteilnahme der Deutschen nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022). "Meine Familie und ich waren tief berührt über die Reaktionen Deutschlands auf den Tod meiner Mutter [...]. All das war uns in Zeiten großer Trauer ein großer Trost", so Charles zu Beginn seiner Rede auf Deutsch.

Auch auf den Ukraine-Krieg ging der Monarch mit bewegenden Worten ein. "Zahllose Leben werden zerstört, Menschenwürde und Freiheit werden brutal mit den Füßen getreten, die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte", erklärte der 74-Jährige. Doch "die Welt hat nicht tatenlos zugesehen", und so könnten Deutsche und Briten "Mut schöpfen aus unserer Einigkeit".

"Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen". Diese Geschlossenheit, so Charles, wäre früher vielleicht unvorstellbar gewesen.

König Charles punktet mit Witz über Fußball

In seiner Rede ging Charles auf zahlreiche Aspekte der Verbundenheit und gemeinsamen Geschichte beider Länder ein. Daneben sagte der Monarch humorvoll: "Natürlich gibt es auch Rivalität. Ich denke da an unsere Fußballmannschaften". Zum wiederholten Mal hatte er mit dieser Aussage die Lacher auf seiner Seite.

Zum Abschluss blickte Charles optimistisch in die Zukunft, und erklärte: "Die lange und besondere Geschichte unserer beiden Länder enthält noch viele ungeschriebene Kapitel. Lassen Sie uns diese mit dem Streben nach einer besseren Zukunft füllen".

So lief der zweite Tag von König Charles' Deutschland-Besuch

Vor seiner umjubelten Rede im Deutschen Bundestag hatte sich Charles am Vormittag gegen 10:30 Uhr gemeinsam mit Ehefrau Camilla (75) ins Goldene Buch der Stadt Berlin eingetragen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (44) war zu diesem Anlass extra ins Hotel Adlon gekommen, wo der britische König während des Berlin-Teils seiner Deutschland-Reise nächtigt.

Danach war es weitergegangen ins Kanzleramt, wo Charles ein kurzes Gespräch unter vier Augen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (64) führte. Auf Twitter richtete der Regierungschef im Anschluss warme Worte an seinen königlichen Gast, und schrieb unter anderem: "Ich habe großen Respekt für Ihren jahrzehntelangen Einsatz für Umwelt- und Klimaschutz".

Nach einem kurzen Abstecher zum Bio- und Naturkost-Wochenmarkt auf dem Wittenbergplatz im Westen Berlins, wo Königsgemahlin Camilla angebotenen Honig gekostet haben soll, ging es dann weiter zum Deutschen Bundestag für die bereits erwähnte Rede des Monarchen.

Die weiteren Programmpunkte von König Charles am Donnerstag

Laut offiziellem Programm steht im Anschluss an Charles' Rede vor dem deutschen Parlament ein Besuch im Ukraine-Ankunftszentrum im Gebäude des ehemaligen Flughafens Tegel an. Danach besucht Charles auf seiner ersten Auslandsreise als König nördlich von Berlin Soldaten und Soldatinnen des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130.

Am späteren Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, wird Charles dann im brandenburgischen Ökodorf Brodowin erwartet.

Königsgemahlin Camilla nimmt dagegen im Laufe des Nachmittags getrennt von ihrem Gatten einige Termine wahr. Gemeinsam mit Elke Büdenbender (61), der Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67), wird Camilla das Refugio Berlin im Berliner Stadtteil Neukölln besuchen, ein Projekt der Berliner Stadtmission. Danach steht für die Ehefrau des englischen Königs ein Besuch in der traditionsreichen Komischen Oper in Berlin auf dem Tagesplan.

SpotOnNews