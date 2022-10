von Stephanie Pingel In "Die Höhle der Löwen" dreht sich diesmal alles um die Katze: Das preisgekrönte Möbelstück "Catrub ONE" soll Schlaf- und Spielmöglichkeiten für die Tiere vereinen. Aber wie beurteilen die Samtpfoten unserer Redakteurin das Produkt?

Katzenhalter:innen kennen es: Da kauft man der geliebten Samtpfote regelmäßig neues Spielzeug oder ein kuscheliges Bett – und statt die Produkte ausgiebig zu nutzen, spielt der Haustiger lieber mit Bindfäden und schläft im Pappkarton. Doch damit soll es nun vorbei sein: Das Designmöbelstück "Catrub ONE" aus "Die Höhle der Löwen" vereint zwei Schlafhöhlen mit Kratz- und Spielmöglichkeiten – und soll so quasi alles bieten, was Katzen brauchen. Tatsächlich ist das Produkt sogar preisgekrönt und darf sich sowohl mit dem "German Design Award" als auch mit dem "IF Design Award" schmücken.

"Catrub ONE" aus "Die Höhle der Löwen" im Test

Die Frage ist nur: Lassen sich Katzen von solchen Auszeichnungen beeindrucken? Ich, BRIGITTE-Redakteurin Steffi und Halterin der zwei äußerst kritischen Samtpfoten Ivy und Kite, lasse die beiden den Test machen!

Das "Catrub ONE" kam gut verpackt und in einem großen Karton bei mir an – und allein das weckte natürlich erst einmal die Neugier meiner Katzen. Schon beim Auspacken schnupperten die beiden an den einzelnen Teilen. Das Möbelstück ließ sich einfach zusammensetzen und macht einen hochwertigen Eindruck. Die mitgelieferten Holzfüße allerdings habe ich gar nicht erst montiert – in meiner Altbauwohnung ist leider der Boden komplett schief und das "Catrub ONE" wäre mit diesen Füßen garantiert sofort umgekippt, sobald mein immerhin sieben Kilo schwerer Kater Kite mal mit etwas Schwung in die obere Schlafhöhle gesprungen wäre.

Schlafen und Spielen zugleich

Besagte obere Schlafhöhle bietet eine weiche Matte, die man auch zum Säubern herausnehmen kann und an der Decke kann man von innen noch ein Spielzeug wie beispielsweise ein paar Federn befestigen. In der unteren Höhle befindet sich mittig ein kleiner Kratzkarton und darum herum eine Art Laufbahn, in der die Katzen einen kleinen Plastikball herumschieben können. Leider erinnert dieser Ball an nervige Spielzeug-Musikinstrumente, die man kleinen Kindern schenken kann: Er blinkt rot auf, wenn er angeschoben wird und macht auch ziemlichen Krach, wenn er durch die Bahn fährt. Meine Katzen hat es gefreut, meine Ohren nicht so.

Um die obere Höhle herum ist außen noch eine zusätzliche Kratzmatte angebracht, in der unteren Höhle oder auf der Rückseite des "Catrub ONE" lässt sich außerdem eine mitgelieferte Plastikbürste anbringen. Diese gibt mir persönlich ein paar Rätsel auf: Steht das Möbelstück wie in meinem Fall in einer Ecke, ist die Bürste auf der Rückseite für die Katzen nicht erreichbar. Hängt man sie nach innen, hat sie zumindest meine beiden Miezen eher gestört. Ich hätte hier eine seitliche Anbringung bevorzugt.

Nachhaltige Einzelteile

Praktisch finde ich, dass man alle Verschleißteile einzeln nachkaufen kann. Und auch das Säubern des "Catrub ONE" ist wirklich einfach, da sich die Einzelteile des Möbelstücks leicht abnehmen lassen. Das ist allerdings auch nötig: Ich habe die weiße Version bekommen (es gibt auch eine in anthrazit) und diese zieht Kites schwarze Haare magisch an.

Insgesamt ließ das Interesse meiner Katzen an dem "Catrub ONE" recht schnell nach. Sie sind probehalber mal in die obere Schlafhöhle gesprungen, haben diese jedoch einige Minuten später schon wieder verlassen. Die Kratzmatte in der unteren Höhle haben sie etwas bearbeitet, die außen angebrachte ignoriert. Am längsten hat sie – natürlich ausgerechnet – der Plastikball beschäftigt, der vor allem von Ivy so einige Male durch seine Bahn gejagt wurde.

Inzwischen steht der "Catrub ONE" leider weitgehend unbeachtet im Zimmer, meine Katzen bevorzugen ganz klar ihren alten klassischen Kratzbaum. Ich vermute, dass vor allem die Höhe des Designmöbels ein Problem ist: Gerade Kite liegt am liebsten auf der höchsten Plattform des Kratzbaumes, die gut 1,80 Meter hoch ist und auf der er das ganze Zimmer überblicken kann. Das "Catrub ONE" ist lediglich 90 Zentimeter hoch und bietet natürlich keinen so guten Ausblick.

Fazit des "Catrub ONE"

Wer ein platzsparendes Katzenmöbelstück sucht, das praktisch alles vereint, was die Samtpfote so braucht und obendrein optisch modern daherkommt, der ist mit dem "Catrub ONE" gut beraten. Ein Hingucker ist dieses Produkt auf jeden Fall. Ob es die eigenen Katzen annehmen, kann letztendlich vermutlich niemand vorher sagen – bei einem stolzen Preis von 249 Euro ist hier also ein gewisses Risiko vorhanden.

