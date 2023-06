"Männliche" und "weibliche" Paprika: Das steckt wirklich hinter dem "Geschlecht"

Stimmt es wirklich, dass es "männliche" und "weibliche" Paprika gibt? Im Video seht ihr, was es mit dem Gerücht auf sich hat.

Also, was denn nun – gibt es tatsächlich "männliche" und "weibliche" Paprikaschoten, wie es immer mal wieder im Netz die Runde macht? Berichten zufolge sollen sich die Paprika-"Geschlechter" nicht nur in der Farbe und im Geschmack unterscheiden, sondern auch in ihrem Geschlecht. Doch was steckt tatsächlich dahinter?

"Männliche" und "weibliche" Paprika: Was ist dran?

Durch genaues hinsehen sollen wir demzufolge feststellen können, welches Geschlecht die Paprika hat. Das soll uns nicht nur Aufschluss darüber geben, wie die Schote am besten zubereitet wird, sondern auch, ob sie viele oder wenige Kerne hat. Im Video erfährst du, was sich hinter diesen Gerüchten verbirgt.

