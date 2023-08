von Laura von Troschke Mal ehrlich, seid ihr auch gelangweilt von all den ähnlichen Instagram-Beiträgen? Dann haben wir ein paar richtig erfrischende Profile, die von über 60-Jährigen sind und in unterschiedlichsten Lebensbereichen motivieren und inspirieren. Los geht's!

Wetten, dass ihr gleich das Handy rausholt und auf den Button "Folgen" klickt, wenn ihr unsere Liste der coolsten Granfluencer durchgeschaut habt. Denn es ist nie zu spät im Netz groß rauszukommen! Ob motivierende Workouts, abenteuerliche Reiseberichte, farbenfrohe Looks, anregende Rezeptideen oder wertvolle Lebenstipps – auch die reife Generation in den sozialen Medien hat ganz schön was zu bieten, to be honest!

Granfluencer, die uns beflügeln und anspornen

Wer sich also nach Postings, Beiträgen und Reels miteinem Mehrwert sehnt, der bekommt jetzt eine gewaltige Abwechslung empfohlen. Vorhang auf für die folgenden Influencer und Persönlichkeiten, die beweisen, dass wir weder zu alt sind für das Reisen allein im Camper, noch für Extremsportarten, mutige Mode, Fashiontrends und vieles mehr …

@iris.apfel

Eine echte Ikone

Die amerikanische Geschäftsfrau und Innenarchitektin Iris Apfel ist eine echte Legende in den sozialen Medien und nicht nur Trendsetterin in Sachen Mode und Inneneinrichtung, sondern auch Meinungsmacherin. Mit ihren 101 Jahren auf dem Buckel teilt sie täglich immer noch extravagante Outfits auf ihrem Account. Und das nie ohne ihre legendäre Brille, die ist ihr ultimatives Markenzeichen. Als Granfluencerin hat sie mit 2,7 Millionen Followern eine der größten Communitys im Netz, die derzeit besonders ihre trendigen Nageldesigns feiern.

@wantshowasyoung

Beiträge, die zum Lächeln bringen

Aus der Masse stechen diese berühmten Großeltern aus Taiwan definitiv heraus. Coole Outfits und (meistens) ein herzzerreißendes Lächeln im Gesicht, das sind ihre Markenzeichen. Hsu Hsiu-e und Chang Wan-ji präsentieren Outfits mit Kleidungsstücken, die Kund:innen bei ihnen in der Wäscherei vergessen haben – mal schick, mal lässig. Die zwei sind inspirierend für diejenigen, die genug von langweiligen Looks haben und sich abgucken wollen, wie man sich gemeinsam als Paar cool kleiden und alle Blicke auf sich ziehen kann. 712.000 Leute folgen ihnen heute. Doch leider wurde es in den vergangenen Wochen ruhig auf ihrem Account, weil Hsu Hsiu-e im Altern von 87 Jahren im März verstarb. Bleibt zu hoffen, dass ihr 86-jähriger Ehemann weitermacht und den Spaß am Modeln nicht verliert.

@erikarischko

Fit im Alter? Kein Problem!

Kaum zu glauben, die deutsche Erika Rischko ist 83 Jahre alt und ein echter Fitnessjunkie, wie sie selbst behauptet. Ihre sympathischen Instagram-Beiträge polarisieren auf eine andere Weise, denn sie zeigt, was sie sportlich drauf hat. Ihre Videos und Übungen begeistern und motivieren 116.000 Follower. Herrlich sind übrigens auch die Tanzvideos mit ihrem Mann.

@mindconnectionskent

Therapie und Lebensratschläge

Pat Whitson ist auf TikTok und Instagram bekannt dafür, dass sie sogenannte Therapie-Videos teilt. Ihre Art zu sprechen beruhigt und ihre Lebensratschläge bauen auf und stärken das Innere. Sie ist im Prinzip der Personal Coach für das Innenleben und nicht die äußere Schale. Tolle Weisheiten und Sichtweisen, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wenn für euch mal nicht alles bunt und fröhlich erscheint. Pat hat immer einen guten Rat.

@wormrani

Zero waste, plastikfrei leben und Natur pur!

Von dieser Damen können wir noch viel lernen! Der 61 Jahre alten Vani Murthy (oder auch Wormrani auf Instagram genannt) liegt das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Auf ihrem Profil teilt die Inderin schöne und bereichernde Beiträge, die insbesondere junge Leute begeistern. Bekannt wurde sie mit Videos und Beiträgen, wie Abfälle in städtischen Räumen nachhaltig kompostiert und entsorgt werden können. Oder noch besser, wie Müll generell vermieden werden kann, um die Umwelt zu schonen. Mittlerweile teilt sie auch viele andere Dinge wie Rezepte, wunderschöne Naturspektakel oder bereichernde Erlebnisse aus ihrem Alltag. Ihr folgen 300.000 Menschen, die sich regelmäßig an ihren Tipps, die Welt ein kleines bisschen grüner und nachhaltiger zu gestalten, erfreuen.

@baddiewinkle

Bunt, quirlig, extravagant

Mehr ist mehr und sich selbst nicht so ernst nehmen – das ist die Devise! Helen Van Winkle teilt mit Stolz ihre Falten, ihre Laster und ihre bunte Persönlichkeit. Und dafür lieben sie ihre 3,2 Millionen Follower im Netz. Sie ist 94 Jahre alt und sich für keinen Spaß zu schade. Mal ist es der Neonnagellack, der fasziniert, mal ist es der mit Fell beklebte Rollator oder Outfits, die eher an Teenies erinnern. Helen rockt alles! Es ist ihr egal, was andere über sie denken und das gefällt! Ein Account, der wirklich Spaß und gute Laune macht.

@susan_unefemme

Tragbare Mode- und Reisetipps

Bei der alltäglichen Frage "Was ziehe ich heute an?", kann diese Granfluencerin helfen. 25.900 Leute folgen Susan Blakely und das aus einem guten Grund: Sie ist wunderbar normal, viele können sich mit ihr identifizieren. Ihr Ziel ist es, andere ältere Frauen zu ermutigen, neue Erfahrungen zu machen – ob auf Reisen oder vor dem Kleiderschrank. Ihre konkreten Modetipps in Sachen Farb- und Stilanalyse sind grandios. Mit diesem Account hat man eine großartige Inspirationsquelle.

@betterworld.ip

Vanlife mit über 60

"Psychologin, Mentorin und Vanliferin", steht auf dem Instagram-Profil von Dr. Irene Petersen. Zwar hat sie noch nicht ganz so viele Leute, die ihr folgen und im Vergleich zu einer Iris Apfel ist sie recht unbekannt, aber ihre Message gefällt: Man ist nie zu alt, um allein in einem Camper auf Reisen zu gehen und die Abenteuerlust in sich zu wecken. Sie zeigt sich authentisch auf all ihren Reisen in ihrem ausgebauten Mini-Van. Einfach klasse! Ihre Postings bieten tolle Reiseinspiration, ermutigen und machen Lust, die Welt zu erkunden – und das auch allein.

@g.krabbenhoft

Elegant und charmant mit Tiefgang

Seit den 70ern lebt die deutsche Stil-Ikone Günther Anton Krabbenhöft in Berlin. Und keine Stadt passt so gut zu dem Modebegeisterten Herrn, wie diese. Denn er fällt auf, er bricht Tabus, geht in Clubs und zeigt, dass man länger leben kann, ohne an Authentizität zu verlieren. Er wird auch als "Berlins coolster Hipster-Opa" bezeichnet und hat 227.000 Anhänger:innen auf Instagram. Doch der 78-Jährige teilt auch Gedanken, die zum Nachdenken anregen und zeigen, dass sich mit dem Alter auch der Blick auf das Leben verändert. Worte wie "Irgendwann", "später", oder "eines Tages" verschwinden plötzlich aus dem Sprachgebrauch. Die Folge: "Elegante Kleidung, das feine teure Porzellan und das sündhaft teure Parfüm – all diese Dinge kommen jetzt täglich zum Einsatz."

@rosssmith

Spaß kann man auch im Alter haben

Gangster Granny & Ross Smith nennt sich das lustigste Enkel-Oma-Duo auf Instagram. Die beiden bringen täglich Menschen rund um den Globus zum Lachen. An ihren verrückten Streichen, witzigen Gags und Pranks (die manchmal auch etwas unter der Gürtellinie sind) erfreuen sich die User. Da folgt eine komische Situationen auf die nächste – ein Account, der guttut, aufmuntert, belebt und Kindheitserinnerung weckt. Herrlich anders!

@anastasia_gerolymatou

Perfekte Welle auch im hohen Alter

Nicht nur Frauen, auch Männer folgen der 84-jährigen Anastasia Gerolymatou. Kein Wunder, ihre Leidenschaft fürs Windsurfen und ihre Leichtigkeit stecken jeden an. Unfassbar, aber die Griechin stand mit 40 Jahren zum ersten Mal auf einem Surfbrett und ist seitdem begeisterte Wassersportlerin. Sie schaffte es sogar ins Guinness-World-Records-Buch! Mit ihren Followern teilt sie nicht nur Beachbody-Bilder, nein, sie zeigt sich auch bei anderen (Extrem-)Sportarten – ob beim Segeln, Reiten, Strandtennis oder Paragliding. Ihr Motto: Nur Mut! Und das finden wir super.

Fazit: Das Leben ist viel zu kurz, um sich zu langweilen. Wir hoffen, dass euch die abgefahrenen Granfluencer inspirieren und vor allem motivieren mehr auszuprobieren und zu wagen – ganz egal, wie alt ihr seid. In dem Sinne: Livin' la Vida Loca!

Verwendete Quellen: Instagram