97-Jährige teilt ihren Trick gegen Einsamkeit

Insbesondere ältere Menschen leben oft in einer Art Blase: Sie sitzen in ihren vier Wänden fest, haben nur noch wenige Kontakte. Marion Fallace ist eine von ihnen: "Manchmal bin ich den ganzen Tag alleine und frage mich: Wen soll ich anrufen?“, gesteht die 97-Jährige gegenüber NBC News. Marion ist geistig fit – nur ihre Mobilität hat im Alter nachgelassen. Trotzdem hat sie einen Weg aus der Einsamkeit gefunden. Es sind Bücher, die Marion den Kontakt zur Außenwelt schaffen.

Immer mehr öffentliche Bibliotheken bieten einen Lieferservice für Bücher an. Der Service soll helfen, ältere Menschen, die an ihr Zuhause gebunden sind, aus der Isolation zu holen Doch nicht nur die Bücher an sich sind es, die die Einsamkeit bekämpfen. Auch die dazugehörigen Telefonate geben den Senioren eine Verbindung zur Gesellschaft zurück. Bei den Mitarbeitern der Bibliothek können sie neue Bücher bestellen – und sich dabei ein wenig über die Handlung ihrer letzten Leseschätze austauschen.

Wie Bücher gegen Einsamkeit helfen

"Die Vorstellungskraft ist wichtig, sie hilft dir, dich involviert zu fühlen“, erklärt eine Mitarbeiterin der Brooklyn Public Library NBW News. Am Telefon erfährt sie viel Dankbarkeit von den Kunden. "Es ist eine Beziehung am Telefon, aber es fühlt sich an wie Familie“, sagt sie.

Lesen lässt Menschen in eine Fantasiewelt abtauchen. Für viele bedeutet diese Welt ein Weg hinaus aus der Einsamkeit. "Wenn ich das Buch lese, bin ich dort!“, sagt auch Marion.

Gleichzeitig hält das tägliche Lesen geistig fit! Die 97-jährige lässt sich von den Charakteren ihrer Bücher in fremde Welten entführen, bis sie das Gefühl hat, ein Teil von ihnen zu werden. Seit sie begonnen hat zu lesen, erlebt sie täglich neue Dinge. Und fühlt sich weniger einsam als zuvor.

Bibliotheken mit Lieferservice

Auch in Deutschland gibt es Bibliotheken, die einen Lieferservice anbieten. Zusätzlich haben manche Einrichtungen sich auf die ältere Generation spezialisiert. Sie bieten gemütliche Leseecken in ihren Räumlichkeiten, aber auch Veranstaltungen zum Austausch und Vorlesegruppen an.

Wer sich das nächste Mal einsam fühlt, egal in welchem Alter, dem kann ein gutes Buch helfen. Zusätzlich haben wir 5 Tipps für dich, wie du Einsamkeit überwinden kannst. Denn nicht nur ältere Menschen können sich alleine fühlen. Auch die Einsamkeit berufstätiger Mütter wird oft unterschätzt. Bekämpft man sie nicht, kann sich Einsamkeit auf unseren Körper auswirken.