Ungewöhnlich, aber schön, der Black Friday 2020 startet bei Amazon bereits heute und geht nicht wie gewöhnlich nur 24 Stunden, sondern dieses Jahr ganze 48 Stunden. Zwei Tage voller Schnäppchen und Top-Deals. Hier findet ihr die besten Angebote. Schnell sein, lohnt sich!

Die Weihnachtswunschzettel sind so langsam geschrieben, die Schnäppchenjäger warten schon gespannt auf die reduzierten Angebote am Black Friday 2020 und Weihnachten nähert sich inzwischen schnellen Schrittes. Perfekt also, um am Shopping-Event möglichst günstig und viele Geschenke ergattern und so an Weihnachten seinen Liebsten eine Freude bereiten zu können. Das Beste: Das Shopping-Event startet bereits jetzt! Und wenn ihr hier nicht fündig werdet, dann sicherlich beim Cyber Monday am kommenden Montag.

Affiliate Link -72% Bestseller: Jamie Oliver Pfanne mit integrierter Temperaturanzeige verschiedene Größen Jetzt shoppen 23,89 € 87,99 €

Die besten Angebote am Black Friday bei Amazon

Weihnachten

LED-Lichterkette

Es weihnachtet sehr! 200 warmweiße LED bringen gemütliche Weihnachtsstimmung in die Wohnung oder in den Garten. 8 Stunden Timer-Funktion, Gesamtlänge ca. 27,9 m, für innen und außen geeignet.

Duftkerze

Affiliate Link -38% Bestseller: Yankee Candle Duftkerze im Glas, Christmas Cookie Jetzt shoppen 18,49 € 29,90 €

Die Kerzen sind euch in der Vorweihnachtszeit immer viel zu schnell heruntergebrannt? Das hört jetzt auf mit dieser Duftkerze, denn die brennen bis zu 150 Stunden. Gemütliche Abende sind da vorprogrammiert!

Adventskalender von Kölln Müsli

Affiliate Link -50% Bestseller: Adventskalender Kölln Müsli Riegel Hafer Jetzt shoppen 12,49 € 24,99 €

Euch fehlt noch ein Adventskalender? Dann solltet ihr hier bei diesem Angebot besonders schnell sein und zugreifen, denn heute spart ihr satte 50 Prozent auf den Adventskalender von Kölln Müsli - und der beinhaltet nicht nur Müsli-Riegel.

Gebäckpresse

Affiliate Link -15% Bestseller: Kitchen Craft, Gebäckpresse-Set, 22 Teile Jetzt shoppen 19,21 € 22,63 €

Eure Kuchen und Torten sollen nicht nur lecker sein, sondern auch schön aussehen? Diese Gebäckpresse hilft euch dabei und eine einfach zu bedienende Zuckergusspistole mit verstellbarer Spritzdüse enthält sie auch noch. Da kann das Backen in der Vorweihnachtszeit ja losgehen!

Beauty

IPL Haarentfernungsgerät

Affiliate Link -52% Philips Lumea IPL-Haarentfernungsgerät, inkl. 2 spezielle Aufsätze und Mini-Gesichtsreinigungsbürste Jetzt shoppen 214,99 € 449,99 €

Der Philips Lumea sorgt für bis zu drei Monate für seidig glatte Haut. Einfache und schnelle Anwendung für schmerzfreie Haarentfernung. 5 Lichtintensitätseinstellungen für verschiedene Hauttypen.

Remington Glätteisen

Affiliate Link -55% Bestseller: Remington, Haarglätter mit Hitzeschutzsensor Jetzt shoppen 36,31 € 79,99 €

Glattes Haar ohne Hitzeschäden: Das Glätteisen Keratin Therapy von Remington punktet mit einem Hitzeschutzsensor und einer hochwertigen Keratin-Keramikbeschichtung, die mit Mandelöl angereichert ist, um euer Haar eher zu pflegen statt zu Haarschäden hervorzurufen. Auf dem digitalen Display lassen sich fünf verschiedene Temperaturstufen einstellen.

Curler

Affiliate Link -60% BaByliss Paris Curl Secret Ionic 2: Automatischer Lockenstyler mit 2 Aufsätzen Jetzt shoppen 50,99 € 129,90 €

Perfekte Locken, Wellen oder Beach Waves im Handumdrehen und für wenig Geld bekommt ihr mit diesem coolen Curler von BaByliss.

Hyaluron-Serum

Affiliate Link -40% Hyaluron-Serum: Testsieger 2020, Made in Germany Jetzt shoppen 23,96 € 39,95 €

Ihr träumt von einer strahlend schönen Haut mit verjüngtem Hautbild? Dieses Hyaluron-Serum hilft euch dabei - und sparen könnt ihr heute auch noch ordentlich.

Mode

Kimono

Affiliate Link -25% Hunkemöller: Kimono aus Satin mit Spitze und Gürtel Jetzt shoppen 34,49 € 45,99 €

Ein Kimono geht immer und steht jeder Frau. Hier bekommt ihr heute ein tolles Schnäppchen von Hunkemöller.

Herren-Hemd

Affiliate Link -49% Colours & Sons: Oxford Hemd mit Aufnäher, Baumwolle Jetzt shoppen 35,00 € 69,99 €

Satte 50 Prozent spart ihr heute auf dieses Herren-Hemd von Colours & Sons. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für den Mann!

Amazon-Mode

Affiliate Link -35% Amazon-Marke: find, asymmetrisches Sweatshirt, verschiedene Größen Jetzt shoppen 19,10 € 29,67 €

Ein modebewusster Stil ist euch wichtig? Dann passt dieses asymmetrische Sweatshirt super zu euch. Das Beste:Mit dem Code: EXTRA10 spart ihr nochmal 10 % auf den bereits reduzierten Preis.

Technik

Babyphone mit Kamera

Affiliate Link -52% Blitzangebot: Babyphone mit Kamera Jetzt shoppen 23,99 € 49,99 €

Nützlicher Helfer für Eltern: Das Babyphone mit Kamera sendet automatisch Benachrichtigungen ans Telefon, wenn es Bewegungen erkennt. Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher kann man jederzeit mit dem Baby kommunizieren.

Massagegerät

Spart euch die Kosten und den Weg zum Masseur mit diesem Massagegerät. Es erholt und entspannt die Muskeln, löst mit der Wärmefunktion Verspannungen und steigert die Blutzirkulation.

Echo Dot

Ihr wünscht euch einen echten Bestseller zum Schnäppchenpreis? Dann solltet ihr heute beim Echo Dot (3. Gen.) zuschlagen. Der intelligente Lautsprecher mit Alexa kann so gut wie alles: Von Hörbücher und Musik abspielen, Organisieren von Kalendereinträgen, Weckzeiten, etc., über Artikel vorlesen, Smart Home Geräte steuern bis hin zum kabellosen Telefonieren. Ein Traum mit nur einem Gerät, der endlich wahr wird! Den Nachfolger gibt es hier.

Amazon Fire TV Stick

Affiliate Link -50% Bestseller: Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Jetzt shoppen 29,24 € 58,48 €

Technik-Fans kommen auch bei diesem Schnäppchen heute voll auf ihre Kosten. Der Amazon Fire TV Stick ist der stärkste Streaming-Media-Stick und zugleich die neue Fernbedienung für eure Steuerung beim Streamen - Alexa inklusive.

Fire HD 10-Tablet

Bis zu 12 Stunden lesen, im Internet surfen, Videos schauen und Musik hören, all das und noch vieles mehr könnt ihr jetzt mit dem Fire HD 10-Tablet erleben.

Kindle

Affiliate Link -31% Kindle mit integriertem Frontlicht, verschiedene Farben, mit oder ohne Werbung Jetzt shoppen 53,60 € 77,97 €

Stundenlang bequem irgendwo gemütlich sitzen und lesen, das klingt genau nach euch? Dann macht es euch künftig noch bequemer mit diesem Kindle.

Spielzeug

Perlenzauber Frozen

Affiliate Link -46% Ravensburger: Magischer Perlenzauber Frozen, Bastelset Jetzt shoppen 16,49 € 30,99 €

Perfekt für kleine Eisköniginnen! Mit dem Ravensburger Perlenzauber können Kinder ab 5 Jahren glitzernde Armbänder und Ketten im Frozen-Stil basteln. Dank der einfachen Anleitung und dem zauberhaften Webrahmen gelingt der Perlenschmuck ganz leicht!

Holzbausteine

Holzbausteine sind toll, es macht Spaß mit ihnen zu bauen und sie fördern die Kreativität. Hier gibts heute ein schönes Schnäppchen passend dazu.

Kakerlakak

Affiliate Link -34% Ravensburger: Mein erstes Kakerlakak Jetzt shoppen 22,99 € 34,99 €

Dieses tolle Aktionsspiel mit elektronischer Kakerlake für 2 bis 4 Spieler bringt besonders viel Spaß. Dabei geht es darum, der Kakerlaken-Mama zu helfen, ihren Nachwuchs zu füttern. Wer zuerst alle seine Futterkugeln verfüttert hat, gewinnt.

Haushalt

Saug- und Wischroboter

Affiliate Link -41% Saug- und Wischroboter inkl. 50 Reinigungstücher Jetzt shoppen 349,95 € 599,99 €

Der Saug- und Wischroboter schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Saugen und Wischen! Dank intelligenter Navigation erreicht der Roboterstaubsauger auch schwierige Stellen problemlos und passt die Saugkraft bei Teppichböden an. Auch per Google Home, Alexa und App steuerbar!

BRITA Wasserfilter

Affiliate Link -32% BRITA: Wasserfilter inkl. 12 Maxtra und Filterkartuschen Jetzt shoppen 46,99 € 69,99 €

Der Wasserfilter von BRITA reduziert zuverlässig Kalk und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor im Leitungswasser. So sorgt er nicht nur für optimalen Geschmack, sondern verlängert auch die Lebensdauer von Kaffeemaschinen und Wasserkochern.

Standmixer

Der AEG MiniMixer ist mit seinem leistungsstarken Motor perfekt für Smoothies und Co. geeignet! Im Set enthalten sind zwei spülmaschinenfeste Flaschen mit Tragegriff und ein Kühlakku. Heute um mehr als die Hälfte reduziert!

Brotbackautomat

Affiliate Link -30% Brotbackautomat mit 19 Programmen, Timing- und Warmhaltefunktion Jetzt shoppen 99,19 € 141,99 €

Die Brotbackmaschine hat 19 verschiedene Programme zu bieten und ist damit perfekt für die verschiedensten Brotsorten. Durch den integrierten Timer kann man morgens frisches Brot genießen, außerdem sind unterschiedliche Bräunungsgrade und Brotgrößen wählbar.

Kaffeevollautomat

Affiliate Link -41% Philips: Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumer Jetzt shoppen 235,99 € 399,99 €

Kaffeeliebhaber aufgepasst! Mit dem Kaffeevollautomaten von Philips erhaltet ihr frischen Espresso und Kaffee auf Knopfdruck, dank des integrierten Milchaufschäumers könnt ihr auch Cappuccino und Latte Macchiato zubereiten. Zudem punktet das Gerät mit einer intuitiven Benutzeroberfläche – für Kaffeegenuss auf höchstem Niveau!

Jamie Oliver Pfanne

Affiliate Link -72% Bestseller: Jamie Oliver Pfanne mit integrierter Temperaturanzeige verschiedene Größen Jetzt shoppen 23,89 € 87,99 €

Sie ist und bleibt einer der Verkaufsschlage schlechthin: Die Jamie Oliver Pfanne von Tefal. Nun wird man nicht automatisch zum Cheflkoch mit dieser Pfanne - doch der integrierte Temperaturanzeiger, die Anti-Haft-Versiegelung, der auch metallische Pfannenwender und Co. nichts anhaben können - als das macht das Kochen und Braten deutlich leichter und angenehmer.

Schmuck

Herren-Smartwatch

Affiliate Link -46% Fossil: Herren-Smartwatch mit Lautsprecher, Herzfrequenz, GPS, NFC und Smartphone-Benachrichtigungen Jetzt shoppen 159,00 € 299,00 €

Euer Partner wünscht sich schon seit Ewigkeiten eine Smartwatch? Mit diesem Schnäppchen bringt ihr ihn mit Sicherheit zum Strahlen.

Haustiere

Hundefutter

Affiliate Link -20% Lifelong: Trockenfutter mit frischem Lamm und Reis für ausgewachsene Hunde, 15 Kg Jetzt shoppen 29,04 € 36,30 €

Nicht nur wir wünschen uns täglich leckeres Essen, sondern auch unsere Vierbeiner. Mit diesem Trockenfutter schenkt ihr eurem Hund eine besonders köstliche Mahlzeit.

Mitgliedschaften

Amazon Kids+ Mitgliedschaft

Ihr möchtet eurem Kind regelmäßig beliebte und kindgerechte Bücher vorlesen, jederzeit Audible Hörbücher und -spiele vorspielen, euch gemeinsam Filme ansehen, Spiele spielen und pädagogisch wertvolle Lern-Apps verwenden? Dann holt euch die Amazon Kids+ Mitgliedschaft und zahlt für ganze 3 Monate nur 2,99 Euro statt 29,99 Euro.

Audible

Dieses Jahr zu Weihnachten möchtet ihr etwas Besonderes schenken? Bis zum 30.11.2020 zahlt ihr für ein Audible-Abo für 6 Monate nur je 4,95 Euro pro Monat, könnt euch diverse Hörbücher und -spiele anhören und unbegrenzt Audible Original Podcasts. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Amazon Music Unlimited

Musik ist euer Leben? Dann haben wir hier ein super Angebot für euch, denn mit Amazon Music Unlimited könnt ihr 3 Monate gratis unbegrenzt Musik ohne Werbung hören. Danach zahlt ihr 9,99 Euro pro Monat. Kündigen könnt ihr jederzeit.

Black Friday 2020: Mit Amazon Prime könnt ihr euch Vorteile sichern

Amazon-Prime-Kunden erhalten früher Zugriff auf Blitzangebote und haben so einen zeitlichen Vorteil gegenüber den Nicht-Mitgliedern. Falls du noch kein Prime-Kunde bist, kannst du hier eine 30-tägige, kostenlose Prime-Mitgliedschaft abschließen und am Black Friday 2020 bzw. in der Cyber Week 2020 besonders schnell und leicht sparen.

Wann ist der Black Friday 2020?

Auf den Black Friday kann man sich das ganze Jahr über freuen. Unter anderem deswegen, weil man immer genau weiß, wann er auf einen wartet. Wie inzwischen wohl bekannt, hat der Black Friday seinen Ursprung in Amerika. Dort schließt der Black Friday stets an einen sehr wichtigen Feiertag der USA an: Thanksgiving, die amerikanische Version unserer Erntedankfestes. Thanksgiving jedenfalls fällt stets auf den vierten Donnerstag im November, somit findet der Black Friday immer am vierten Freitag im November statt. 2020 ist das der 27. November. Pssst, in diesem Jahr ganz neu: Einen Tag eher am 26. November 2020 startet der Black Friday 2020 bereits bei Amazon und geht beim Online-Versandriesen ganze 48 Stunden statt nur 24 Stunden.

Was mit einem einzelnen Schnäppchentag begann, ist inzwischen zu einer ganzen Woche des Shoppings gewachsen. Egal, ob Shopping-Riesen wie Amazon und große Handelsketten oder kleinere Händler, viele von ihnen locken schon früher mit ersten Angeboten, um uns auf die Jagd nach den besten Deals und Top-Angeboten einzustimmen. Das Hauptaugenmerk liegt dann aber auf der Cyber Week, die mit dem Cyber Monday am Wochenanfang nach dem Black Friday endet.

Black-Friday-Week: 23.11.20 - 30.11.20

Black Friday: 27.11.20

Cyber Monday: 30.11.20

So feierte der Black Friday seinen Siegeszug in Deutschland

Schon seit einigen Jahren erfreut sich der Black Friday und die dazugehörigen Shopping-Angebote auch in Deutschland äußerst großer Beliebtheit. Kein Wunder! Immerhin bietet der Zeitraum Ende November den idealen Startschuss, um in die Phase des Weihnachtsshoppings zu starten. Seit 2013 kann man sagen, hat sich der Black Friday auch bei deutschen Kunden als Auftakt und als "Feiertag der Schnäppchenjäger" etabliert. Kein Wunder: Immerhin sind mit den Jahren immer mehr Unternehmen und Händler auf den Zug aufgesprungen. Die Bandbreite an Angeboten reicht inzwischen von Elektronik über Fashion & Beauty bis hin zu Interior.

Hinzu kommt, dass auch die unterschiedlichsten "Shopping-Typen" bedient werden. So ist es am Black Friday egal, ob man lieber auf der Shoppingmeile von Geschäft zu Geschäft zieht und die Regale nach tollen Angeboten durchforstet, lieber im Internet markt- und produktübergreifende Online-Händler wie Amazon besucht oder ganz gezielt dem Online-Store bzw. Flagship der liebsten Brands einen Besuch abstattet. Die Deals findet man so ziemlich überall (und natürlich gebündelt hier bei uns).

Wieso eigentlich Black Friday?

Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum DAS Shopping-Highlight des Jahres so einen negativ konnotierten Namen trägt? Immerhin verbindet man doch mit dem "schwarzen Freitag" einen für die Weltwirtschaft wirklich sehr schlimmen Tag. Der Börsencrash von 1929 als Vorbild für einen Shopping-Exzess? Merkwürdig. Tatsächlich ist inzwischen nicht mehr klar zu sagen, woher der Name Black Friday für die heutige Rabattschlacht stammt. Die einen sagen, er soll an das Chaos erinnern, dass damals am Freitag nach dem Börsencrash herrschte. Andere meinen, die Händler bekämen vom vielen Geldzählen ganz schwarze Hände und wieder andere meinen, die vielen Kunden würden zu einer schwarzen Masse verschmelzen. Jede Geschichte hat etwas für sich, nicht wahr?!

Ist der Black Friday nur ein großer Schwindel?

Im Grunde zeitgleich mit der Ausbreitung des Black Fridays in Deutschland wuchs auch die Debatte über den wirklichen Nutzen bzw. die Ersparnis der Käufer an. Denn eines ist sicher: Nicht jeder angepriesene Rabatt ist echt. Was wir meinen? Wird ein Produkt, sagen wir mal, mit 50 Prozent Preisnachlass verkauft, heißt das nicht automatisch, dass der Käufer auch 50 Prozent spart. Oftmals gehen diese Angaben von deutlich höheren Ursprungspreisen aus. Wenn dieses Produkt nun aber schon eine Weile auf dem Markt ist, kostete es vor dem Black Friday sicherlich schon längst nicht mehr den einstigen UVP-Preis. Das heißt nicht, dass der Kunde nicht dennoch etwas spart. Nur könnte es zum Beispiel sein, dass die Ersparnis "lediglich" bei 15 Prozent liegt. Das sollte man sich bewusst sein und im Idealfall Produkte, die man sich seit längerer Zeit schon wünscht, bereits ein paar Wochen vor dem Black Friday beobachtet, um dann den Preis bzw. die Ersparnis besser einordnen zu können.

Kleiner Tipp: Macht euch am besten vor dem Black Friday 2020 eine Einkaufsliste. Das klingt vielleicht langweilig und natürlich lassen auch wir uns gern von den Angeboten mitreißen und machen Impulsivkäufe. Doch wenn du dir vorher Gedanken machst, was du wirklich brauchst, weißt du im Zweifel auch, ob es erst der zweite oder schon der zehnte "unnötige" Zusatzkauf ist.

Wir wünschen euch eine tolle Schnäppchenjagd am Black Friday 2020 bei Amazon und Co.!