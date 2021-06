Endlich – das Amazon Prime Day 2021 Datum steht fest! Auch erste Deals wurden bereits bekannt gegeben. Erfahre hier, wann der Prime Day 2021 stattfindet und welche einmaligen Schnäppchen dich als Prime-Mitglied erwarten.

Auch dieses Jahr erwarten euch beim Amazon Prime Day wieder Top Angebote und einmalige Deals. Eine tolle Möglichkeit für Prime-Mitglieder, Schnäppchen aus unterschiedlichsten Bereichen abzusahnen. Doch wann ist Prime Day 2021? Der Prime Day findet in diesem Jahr nicht nur an einem, sondern gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt!

Wann ist Prime Day 2021?

Das Datum für den Amazon Prime Day 2021 steht fest. In diesem Jahr findet das große Shopping-Event schon im Juni statt. Der Amazon Prime Day 2021 startet am Montag, den 21. Juni um 00:01 Uhr und läuft bis Dienstag, den 22. Juni um Mitternacht. Insgesamt können Prime-Mitglieder also zwei Tage lang nach tollen Deals und Angeboten Ausschau halten.

Du bist noch kein Prime-Mitglied bist? Kein Problem: Nutze jetzt die Gelegenheit, dich hier für die 30-tägige kostenlose Prime-Probemitgliedschaft zu registrieren. So kannst du von allen Angeboten profitieren – und das auch schon einen Tick eher als alle anderen.

Diese Angebote starten schon jetzt

Am Amazon Prime Day ist für jeden Prime-Kunden etwas dabei, denn es wird Deals und Angebote aus unterschiedlichsten Produktbereichen geben – von Fashion und Beauty über Elektronik bis hin zu Entertainment. Du kannst nun auch schon exklusive Angebote entdecken! Vielleicht ist ein spannender Deal für dich bereits jetzt dabei:

Amazon Prime Video Prime-Mitglieder erhalten bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien im digitalen Shop bei Prime Video, darunter Spider Man: Far from Home, Chernobyl, Game of Thrones - Staffel 1 sowie Jojo Rabbit und viele viele weitere. Ausgewählte Filmklassiker gibt es zudem für je 3,99 Euro, darunter Killer’s Bodyguard, Meg sowie Ein ganzes halbes Jahr.

Amazon Music Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Service mit Zugang zu über 70 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis nutzen.

Amazon Audible Prime-Mitglieder sparen 70 Prozent auf die ersten sechs Monate ihres Audible-Abos und zahlen nur 2,95 Euro monatlich. Das Audible-Abo beinhaltet eine riesige Auswahl an Bestsellern, Neuerscheinungen, exklusiven Geschichten und Audible Original Podcasts.

Kindle Unlimited Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.

Prime Wardrobe Kund:innen sparen 15 Euro, wenn sie Produkte im Wert von 100 Euro oder mehr bei ihrer ersten Prime Wardrobe-Bestellung behalten – es gelten die Nutzungsbedingungen.

Amazon Marken: Kunden erhalten bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Styles von den Amazon Eigenmarken, darunter Home- und Elektronikprodukte, Sportartikel von AmazonBasics, Umi und Eono, Möbel für alle Räume von Alkove, Rivet und Movian, Drogerie- und Körperpflegeprodukte von Solimo und Snacks von Happy Belly.

Kund:innen , wenn sie Produkte im Wert von 100 Euro oder mehr bei ihrer ersten Prime Wardrobe-Bestellung behalten – es gelten die Nutzungsbedingungen. Amazon Marken: Kunden erhalten bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Styles von den Amazon Eigenmarken, darunter Home- und Elektronikprodukte, Sportartikel von AmazonBasics, Umi und Eono, Möbel für alle Räume von Alkove, Rivet und Movian, Drogerie- und Körperpflegeprodukte von Solimo und Snacks von Happy Belly.

Unsere ganz persönlichen Tipps für den Amazon Prime Day 2021

Am Prime Day wird es Angebote in allen Kategorien geben. Letztes Jahr waren zum Beispiel unter anderem der Amazon Fire TV Stick für entspannte Stunden auf der Couch, der Echo Dot zum Hören der neuesten Podcasts, die erstklassige Pfanne von Jamie Oliver oder das Kindle die Publikumslieblinge am Prime Day.

Du hast einige Produkte schon länger auf deiner Wunschliste? Dann vergiss nicht, am Prime Day zu überprüfen, ob das Produkt heruntergesetzt ist. Fertige am besten schon jetzt eine Liste mit Wunschprodukten an. Wir werden dich natürlich mit einem Shopping-Ticker am Tag selbst des Amazon Prime Days 2021 auf dem Laufenden halten!