Amazon bietet im September mit den "Amazon September Angeboten" eine Aktionswoche, in der ihr zahlreiche Schnäppchen abstauben könnt. Bei uns findet ihr alle wichtigen Infos rund um das Shopping-Event.

Amazon September Angebote 2022: Eure Lieblingsprodukte zum Schnäppchenpreis

In der Zeit vom 01. bis zum 09. September 2022 sind zahlreiche Produkte zu Tiefpreisen erhältlich und laden euch zum Schnäppchen-Shoppen ein. Was in 2022 erwartet wird und welche Deals unschlagbar sind, erfahrt ihr als erstes bei uns. Was sich bereits jetzt lohnt, ist eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Da spart ihr nicht nur die Versandkosten, sondern könnt auch schon eine halbe Stunde vorher die Blitzangebote einsehen. Hier tummeln sich bekanntlich besonders begehrte Schnäppchen, die schnell ausverkauft sind. Ein weiterer Vorteil: Die ersten 30 Tage sind kostenlos und kündigen lässt sich das Abo auch ganz leicht.

Hier könnt ihr richtig sparen

Finish Ultimate Spülmaschinentabs

29% Rabatt: Beim Kauf dieses Vorteilspacks spart ihr nicht nur eine ganze Menge Geld, sondern müsst euch auch erstmal keine Gedanken mehr über den nächsten Spülmaschinentab-Kauf machen.

Fire HD 8 Kids-Tablet

51% Rabatt: Mit dem Fire HD 8 Kids-Tablet können eure Kinder spielerisch Lesen und Rechnen lernen. Außerdem erhaltet ihr eine 2 Jahren Sorglos-Garantie und Zugriff auf Amazon Kids+. Alles natürlich mit Kindersicherung.

E-Bike

21% Rabatt: Mit dem E-Bike von Eskute seid ihr blitzschnell unterwegs. Es verfügt über einen 36V 14.5Ah Samsung-Zellen-Akku mit einer Reichweite bis zu 100km.

Heimtrainer

55% Rabatt: Dank eines Heimtrainers spart ihr euch den lästigen Gang ins Fitnessstudio und könnt nach einem schweißtreibenden Training in eurer eigenen Dusche duschen und euch anschließend gleich auf die Couch legen. Besser gehts nicht. Und Geld spart ihr dadurch auch noch, denn Fitnessstudios werden auch immer teurer.

Braun Infrarot-Ohrthermometer

13% Rabatt: Das Braun ThermoScan 5 Ohrthermometer zeigt mit professioneller Genauigkeit die aktuelle Körperthemperatur an, bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen. Ein weiterer Vorteil: Die Messspitze wird vorgewärmt.

Remington Lockenstab

35% Rabatt: Der Lockenstab von Remington zaubert weiche und natürliche Locken. Durch die hochwertige Keramik-Turmalin-Beschichtung wird das Haar geschützt. 10 Temperatureinstellungen von 130-220°C.

Samsonite Koffer

20% Rabatt: Der beliebte Samsonite Neopulse Koffer ist mit 3,4 kg ein wahres Leichtgewicht. Er bietet ausreichend Platz für alle deine wichtigen Dinge und sieht außerdem stylisch aus. In fünf Farben erhältlich.

Kuscheldecke

28% Rabatt: Die Bedsure Kuscheldecke ist genau das richtige für kalte Herbsttage. Sie ist angenehm flauschig und hält dich auf dem Sofa schön warm. In vielen verschiedenen Farben erhältlich.

WMF Mixer

38% Rabatt: Der beliebte Mixer von WMF zaubert im Handumdrehen frische und gesunde Smoothies und Shakes. Der praktische Behälter lässt sich verschließen und mitnehmen.

Massagepistole

36% Rabatt: Die Aldom Massagepistole lindert Muskelkater und Verspannungen und verbessert die Durchblutung. Mit 6 Massageköpfen und 30 Geschwindigkeitsstufen.

Philips Lumea

29% Rabatt: Mit dem Philips Lumea könnt ihr ganz leicht und schmerzfrei dauerhaft eure Körperhaare entfernen. Bereits drei Behandlungen mit dem Gerät sind zusammengerechnet günstiger, als wenn ihr ins Kosmetikstudio dafür geht.

Philips Sonnenlichtwecker

16% Rabatt: Entspanntes Aufwachen war noch nie so leicht wie mit dem Wake-up-Light von Philips. Dank seiner Technologie beginnt der Wecker eine halbe Stunde vor dem Weckton (wählbar zwischen Naturtönen und Radio) mit der Simulation eines Sonnenaufgang, sodass man zart geweckt wird. Hochschrecken gehört damit der Vergangenheit an.

Braun Gesichtsbürste

12% Rabatt: Das All-in-One-Gerät von Braun eignet sich sich für die Gesichtshaarentfernung, Reinigung und Hautstraffung. Für strahlende Haut und einen ebenmäßigen Teint! Heute gibt es das Gerät zum Sparpreis.

Garnier Vitamin C-Pflegeset

20% Rabatt: Verwöhnt eure Haut und schenkt ihr einen besonderen Glow mit diesem Pflegeset bestehend aus Mizellen Reinigungswasser, einem Vitamin C-Serum sowie einer Vitamin C-Tuchmaske.

Microsoft Tablet

19% Rabatt: Qualität zum Schnäppchenpreis: Das ultradünne Microsoft Tablet Surface Pro 7 überzeugt mit leistungsfähigem Intel Core-Prozessor der Laptop-Klasse, verbesserter Grafik und hochwertiger Kamera für Full-HD-Videoaufnahmen. Das Gerät verfügt über USB-C- und USB-A-Anschlüsse zum Verbinden an externe Displays, Dockingstationen und andere Geräte sowie zum Laden von Zubehör.

Penisring von Durex

17% Rabatt: Für mehr Spaß und ein längeres Vergnügen sorgt der Penisring von Durex. Dehnbares, weiches Silikon garantiert eine gute Passform und Hautverträglichkeit.

Weitere Vorteile durch eine Prime-Mitgliedschaft

Audible 90 Tage kostenfrei testen

Vom 1. September an könnt ihr Audible für 90 Tage kostenlos testen. Das Angebot gilt aber nur bis 14. September, wer also von Podcasts und Hörbüchern gar nicht genug bekommen kann, sollte schnell zuschlagen. Besonders die Herbst- und Winterzeit eignet sich doch hervorragend für gemütliche Stunden auf dem Sofa oder im Bett mit schönen Geschichten und spannenden Gesprächen.

Amazon Prime, Prime Video und Prime Music

Für eine Prime-Mitgliedschaft erhaltet ihr viele Vorteile. Zum einen ist der Versand von Millionen von Artikeln für euch kostenfrei, zum anderen habt ihr mit Prime Video und Prime Music – was in der Mitgliedschaft enthalten ist – Zugriff auf unzählige Streaming-Angebote wie Serien, Filme, Dokumentationen, Hörbücher, Podcasts und Musik. Außerdem könnt ihr euch über Fußball live freuen. Als letzten Vorteil wird euch noch unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über den Amazon Cloud Drive angeboten.

Testet jetzt die Mitgliedschaft 30 Tage gratis und zahlt ab dann einen monatlichen Betrag von 8,99 Euro oder einen Jahresbeitrag von 89,90 Euro.