Shopping-Haul gegen Krebs? Das klingt auf den ersten Blick widersinnig - doch was Model Anna Hiltrop für den DKMS LIFE dreamday auf die Beine gestellt hat, ist eine tolle Idee!

"Look better, feel better" - unter diesem Motto sollen Krebspatient*innen darin bestärkt werden, sich trotz ihrer Krankheit mit ihrem Körper und ihrem Erscheinungsbild wohl zu fühlen. Model Anna Hiltrop geht daher für dem DKMS-dreamday für vier Patientinnen einkaufen - und schnürt ihnen ganz besonders stylishe Fashion-Pakete.

DKMS LIFE dreamday: "Stronger than before"

Diese schöne Aktion war nur ein Ereignis von vielen auf dem DKMS LIFE dreamday - der digitalen Version des Wohltätigkeitsballs, der am 24. September durch die Coronapandemie bedingt komplett digital stattfand. Doch auch online war das Event nicht weniger spektakulär, mit Höhepunkten wie einem virtuellen Patientenkonzert mit Sarah Connor, Sasha und Graham Candy sowie einer Online-Gala, moderiert von Barbara Schöneberger. Vor allem der Song "Stronger than before" fasst das wesentliche Anliegen der Online-Gala zusammen: Niemand muss sich alleine fühlen oder die Hoffnung aufgeben - denn es lohnt sich immer, den Mut nicht zu verlieren und weiterzukämpfen.

Krebs macht keine Pause

Doch das war erst der Auftakt: In den nächsten Monaten wird es noch bis Ende Dezember weitere Aktionen mit den Kampagnenbotschaftern Guido Maria Kretschmer, Sylvie Meis, Charlotte Link, Riccardo Simonetti, Stefanie Giesinger, Palina Rojinski, und Angelina Kirsch geben. Sie alle sind eingebunden in die multimediale Kampagne "Krebs mach keine Pause", die seit dem 17. September läuft, und Aufmerksamkeit für die Krankheit und die Menschen, die von ihr betroffen sind, schaffen möchte. Auch Patientinnen selbst werden dort zu Wort kommen und speziell von ihren Erfahrungen in einem durch das Coronavirus noch einmal besonders schwerem Jahr erzählen. Doch auch in der größten Isolation gibt es Grund für Hoffnung und Lebensfreude - das macht diese Kampagne immer wieder eindrucksvoll deutlich. Mehr Informationen zu der Kampagne (und auch die Möglichkeit, selbst zu spenden) findet ihr unter www.krebsmachtkeinepause.org.