Anne Posch (†29): Dänische Bloggerin stirbt kurz nach ihrer Hochzeit

View this post on Instagram

Lige et flashback til den bedste dag i vores liv 😍 vi havde lejet en @myselfie.dk til bryllupsdagen og købt ind til en fin baggrund. Nu når festen måtte aflyses, kunne man velsagtens føle sig nødsaget til at afbestille 🤷🏻‍♀️ det synes jeg ikke. Vi kunne få nogle gode billeder af os selv i løbet af aftenen, nu når der ikke var en fotograf med os alligevel til hele dagen. Vores fotograf, som tog vores portrætbilleder sidder forrest på det billede, hvor vi alle er på - @kongefuglen . Han kan virkelig anbefales! Vi er så glade for vores billeder 😍 han er Franz' gode kammerat, så det var vores bryllupsgave og det er meget betydningsfuldt for os, at en god kammerat stod for billederne. Han knipsede under vielsen, efter, portræt i haven og dem ude i vores hoveddør ❤️ Vi fik også nogle gode billeder med de ganske få, som overværede vielsen hjemme i stuen med mindst halvanden meter imellem os og jeg er så glad for, at vi beholdte bookingen 🤩 jeg mener, se lige de billeder? Dem havde vi ikke haft uden den! Jeg elsker dem ❤️ alle de store folieballoner på væggen, har nu holdt siden den 21. Marts og ser stadig ikke ud til, at det er ved at være tid til at få ned 🤯 ægte god kvalitet fra @by_cerise pigerne 🥳 #coronabryllup2020